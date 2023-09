Xử phạt 2 trường hợp vi phạm vệ sinh khi giết mổ gia súc ở Lộc Hà

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phát hiện và xử phạt 2 trường hợp vi phạm các quy định về nguồn nước không đảm bảo vệ sinh trong quá trình sơ chế, giết mổ lợn.

Theo đó, vào khoảng 4h15’ ngày 8/9, Công an xã ích Hậu phối hợp với Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Lộc Hà đã tiến hành kiểm tra nhà ông Đinh Văn O. (SN 1965, thôn Lương Trung, xã Ích Hậu) phát hiện ông này có hành vi sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh để sơ chế, giết mổ lợn.

Công an xã ích Hậu lập biên bản xử lý ông Đinh Văn O. vì sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh thú y khi sơ chế, giết mổ lợn.

Trước đó, vào lúc 4h30’ ngày 17/8, Công an xã Bình An chủ trì phối hợp với ngành chuyên môn của huyện Lộc Hà đã phát hiện bà Nguyễn Thị Dung (SN 1977, trú tại thôn 5, xã Bình An) đang có hành vi vi phạm tương tự.

Sau khi phát hiện vụ việc, công an các xã trên đã tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng/trường hợp theo Khoản 2, Điều 21, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh trong quá trình sơ chế, giết mổ động vật và nhắc nhở các chủ hộ không được giết mổ gia súc tại nhà theo quy định.

Tiến Phúc