“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thiết thực hướng về cơ sở

"Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn Hà Tĩnh thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân và mang lại hiệu quả tích cực tại cơ sở.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho cán bộ, Nhân dân xã Thạch Đài vì đã có thành tích trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Sáng 5/8, nhà văn hóa thôn Bàu Láng (xã Thạch Đài, Thạch Hà) trở nên rộn ràng trong không khí “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Là địa bàn giáp ranh với TP Hà Tĩnh, có diện tích 1,5 km2 với 206 hộ, 898 nhân khẩu, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) luôn được thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài đặc biệt quan tâm. Hiện nay, trên địa bàn thôn đã xây dựng 8 tổ liên gia tự quản về ANTT. Chất lượng đời sống người dân cơ bản đảm bảo, tình hình ANTT ổn định, đội ngũ cán bộ thôn, tổ liên gia hoạt động có hiệu quả. Nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc để lại nhiều ấn tượng cho những người tham dự ngày hội tại thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài.

Ông Nguyễn Văn Lý - Bí thư chi bộ thôn Bàu Láng chia sẻ: "Nhiều năm qua, tình hình ANTT tại thôn Bàu Láng cơ bản được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có những bước phát triển, được đông đảo Nhân dân tích cực hưởng ứng, ủng hộ. Thông qua phong trào, bà con cũng đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng phạm tội…".

Đại diện Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và lãnh đạo TX Hồng Lĩnh tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân TDP 9 (phường Bắc Hồng).

Trước đó, vào chiều 4/8, bà con TDP 9 (phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) cũng đã sắp xếp công việc để có mặt tại nhà văn hoá, tham dự "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong năm 2022, TDP 9 có 309 hộ đạt tiêu chí gia đình an toàn về ANTT (đạt 99,6%), có 320 hộ (đạt 100%) tham gia ký cam kết xây dựng gia đình an toàn về ANTT, thực hiện phong trào “3 không” (không ma túy, không cờ bạc, không vi phạm an toàn giao thông). Hiện, TDP 9 đã đạt tổ dân phố văn hóa, tổ dân phố đạt tiêu chí an toàn về ANTT.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Theo Thiếu tá Hồ Phúc Tài - Trưởng Công an phường Bắc Hồng, thời gian tới, lực lượng công an phường sẽ tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác phòng ngừa, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT; tiếp tục xây dựng mô hình, tổ chức quần chúng điển hình tiên tiến...".

Công an phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) hướng dẫn công dân làm các thủ tục liên quan đến cư trú.

Tại huyện Nghi Xuân, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được tổ chức điểm tại thôn Kiều Văn (Xuân Phổ). Qua nhiều năm thực hiện, phong trào đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Từ các nguồn tin của các tổ trưởng tổ liên gia, công an viên kịp thời tham mưu cho ban công tác mặt trận thôn tổ chức giải quyết các vụ tranh chấp nhỏ, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ANTT; tuyên truyền, vận động con em chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, đảm bảo ANTT.

Ông Phan Văn Phú (thôn Kiều Văn) ghi nhận: "Qua nhiều năm thực hiện phong trào, chúng tôi được tạo điều kiện trực tiếp tham gia các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội cũng như mô hình tự quản về ANTT. Các vụ việc về an ninh trật tự tại cơ sở luôn được ban hòa giải của thôn phối hợp cùng lực lượng công an xã giải quyết triệt để. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay giữ vững ổn định chính trị, ANTT, trật tự ATGT ở cơ sở; gắn kết thêm tình làng, nghĩa xóm".

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Kiều Văn (xã Xuân Phổ, Nghi Xuân).

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Hà Tĩnh được tổ chức trong thời gian từ ngày 1/7 đến 19/8 nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Ngày hội cũng là dịp biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm đưa phong trào phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Huy Chương - Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho biết: "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Hà Tĩnh đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm, mô hình hay… Bên cạnh đó, các tầng lớp nhân dân cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với công an và các tổ chức đoàn thể giữ gìn, đảm bảo ANTT trên địa bàn".

Tin liên quan: BHXH Hà Tĩnh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan Bảo hiểm Xã hội Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Nghi Xuân tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để thôn Kiều Văn (xã Xuân Phổ, Nghi Xuân) tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Thuỳ Dương