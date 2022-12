Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn Can Lộc

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Can Lộc sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Chiều 24/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh và Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống cùng dự.

Cùng dự có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; đảng ủy viên Đảng bộ Quân sự, Công an huyện và bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Huyện ủy Can Lộc đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung của nghị quyết, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tình hình chính trị được giữ vững ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phát triển KT-XH tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh; Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong; Thiếu tá Đặng Sỹ Ba - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện chủ trì hội nghị.

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng theo giá trị sản xuất bình quân hằng năm của huyện đạt trên 5,7%. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,34%, 16/16 xã đạt chuẩn NTM (5 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu).

Thiếu tá Đặng Sỹ Ba - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc báo cáo tổng kết nghị quyết.

Lực lượng vũ trang huyện không ngừng lớn mạnh, phát triển về mọi mặt, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Năm 2022, Can Lộc cũng đã tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu cấp xã, thị trấn, diễn tập PCCR-TKCN.

Bí thư Đảng ủy xã Gia Hanh Phan Sơn: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" là cơ sở để địa phương củng cố và phát huy sức mạnh khối đoàn kết, tạo động lực trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong quá trình quán triệt, triển khai nghị quyết ở một số cấp ủy, địa phương; công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu xử lý tình huống phức tạp ở một số nơi còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ còn nhiều hạn chế…

Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Lộc Trần Đình Vương: Cần phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền đối với nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn phân tích rõ nguyên nhân kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất các giải pháp, góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Can Lộc sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Đại tá Nguyễn Hữu Thông đề nghị: Thời gian tới, Can Lộc cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhằm tăng cường tiềm lực, góp phần đảm bảo hòa bình, ổn định chính trị để phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, BTV Huyện ủy Can Lộc tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

