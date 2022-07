Bé gái 3 tuổi ở Can Lộc đuối nước thương tâm trong bể bơi mua sẵn

Tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, tử vong do đuối nước trên địa bàn huyện Can Lộc trong thời gian gần đây đang ở mức đáng báo động. Từ đầu mùa hè đến nay trên địa bàn đã xảy ra 6 vụ đuối nước thương tâm khiến 6 học sinh tử vong. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức, kiến thức về bảo vệ trẻ em của các gia đình còn hạn chế, nhiều gia đình còn buông lỏng sự quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt động của trẻ.