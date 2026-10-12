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Tài chính thị trường ngày 12/10: Doanh nghiệp thiếu nhân lực, người trẻ khó tìm việc

P.V
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(Baohatinh.vn) - Trong khi nhiều doanh nghiệp sản xuất thiếu lao động có kỹ năng, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 15–24 tuổi vẫn vượt 9%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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