Tài chính thị trường ngày 9/10: Hết thời gian ưu đãi, lãi vay mua ô tô tăng cao

(Baohatinh.vn) - Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất nhiều khoản vay mua ô tô tăng lên 17–18%/năm, một số trường hợp gần 20%, khiến chi phí trả nợ gia tăng và tạo áp lực tài chính lớn cho người vay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.
Hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo", sáng 6/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế hỗ trợ hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai và khởi công, khánh thành nhà đại đoàn kết tại các xã trên địa bàn tỉnh.
Có những chấn thương vùng đầu, sau một thời gian mới xuất hiện đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ. Đó có thể là dấu hiệu của tụ máu mạn tính. Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang hiện thực hóa những chủ trương xây dựng nông thôn mới thành việc làm cụ thể, tạo diện mạo khang trang và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Chiều 2/10, Thanh tra Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao công tác xây dựng dự thảo Đề án phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu.
Sáng 1/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.
Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.