Tài chính thị trường ngày 8/10: Thi đua sản xuất hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/10: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi 08/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/10: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ 22 - 28 độ C

Hà Tĩnh quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực ứng dụng KHCN 07/10/2026 15:15 Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.

Trường Chính trị Trần Phú có nhiều chuyển biến trên cả 6 nhóm tiêu chí 07/10/2026 14:30 Sáng 7/10, Hội đồng đánh giá cấp tỉnh Trường Chính trị Trần Phú đạt chuẩn mức 1 tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí trường chính trị đạt chuẩn mức 1.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/10: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi 07/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/10: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ 20 - 30 độ C.

Trao gần 2,6 tỷ đồng mô hình sinh kế, khởi công và khánh thành nhà ở cho người nghèo 06/10/2026 14:32 Hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo", sáng 6/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế hỗ trợ hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai và khởi công, khánh thành nhà đại đoàn kết tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/10: Có mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất 20 độ C 06/10/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/10: Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác, trưa chiều có lúc hửng nắng; nhiệt độ dao động từ 20 - 28 độ C.

MICE – Cơ hội mở rộng du lịch Hà Tĩnh 05/10/2026 16:36 Du lịch MICE là loại hình kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện với tham quan, nghỉ dưỡng, tạo cơ hội thu hút dòng khách mới, góp phần mở rộng du lịch Hà Tĩnh.

Nông nghiệp tuần hoàn - hướng đi bền vững cho nông dân 05/10/2026 13:00 Với ưu điểm bảo vệ môi trường, giảm chi phí đầu vào, các mô hình tuần hoàn đang được nhân rộng tại các địa phương ở Hà Tĩnh, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/10: Ngày nắng gián đoạn, rải rác có dông 05/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/10: Có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to; nhiệt độ 23 - 26 độ.

Sống khỏe cùng BHT: Tụ máu mãn tính - Mối nguy âm thầm sau những chấn thương 04/10/2026 10:00 Có những chấn thương vùng đầu, sau một thời gian mới xuất hiện đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ. Đó có thể là dấu hiệu của tụ máu mạn tính. Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thôn Thiện Nộ: Sức bật từ ý Đảng, lòng dân 04/10/2026 07:53 Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang hiện thực hóa những chủ trương xây dựng nông thôn mới thành việc làm cụ thể, tạo diện mạo khang trang và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/10: Ngày nắng, chiều mưa rào và dông 04/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/10: Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ 25 - 33 độ.

Bất an trước tình trạng sạt lở bờ sông Rào Nổ 03/10/2026 09:24 5 năm trở lại nay, bờ sông Rào Nổ, đoạn qua thôn Long Giang, xã Hương Bình (Hà Tĩnh) xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nhiều gia đình đã phải chuyển đến nơi khác sinh sống.

Về Kỳ Xuân, tìm dấu xưa ở đền Phương Giai 03/10/2026 08:21 Đền Phương Giai là di tích mang dấu ấn lịch sử, văn hóa của Kỳ Xuân (Hà Tĩnh). Nơi đây thờ Hoàng giáp Dương Trí Tri và lưu giữ dấu mốc của phong trào cách mạng ở Kỳ Anh năm 1930.

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai 03/10/2026 06:11 Để chủ động trong sản xuất, sinh hoạt và ứng phó với thiên tai, ngành Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/10: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ 03/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/10: Đêm không mưa; ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ 23 - 34 độ.

Bộ Công an thanh tra 45 ngày về quản lý vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh 02/10/2026 17:56 Chiều 2/10, Thanh tra Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh rốt ráo khoanh vùng, dập các ổ dịch gia súc, gia cầm 02/10/2026 14:43 Dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm H5N1 xuất hiện tại một số địa phương ở Hà Tĩnh. Các địa phương đang khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch nhằm ngăn dịch bệnh lây lan.

Khuyến học số: Nền tảng xây dựng xã hội học tập từ cơ sở 02/10/2026 14:02 Gắn khuyến học với chuyển đổi số, Hà Tĩnh thúc đẩy người dân học và ứng dụng kỹ năng công nghệ vào đời sống, hướng tới xây dựng công dân số và xã hội học tập phát triển thực chất.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền 01/10/2026 19:57 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao công tác xây dựng dự thảo Đề án phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu.

Tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm 01/10/2026 15:51 Sáng 1/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Khởi nghiệp sáng tạo trong dòng chảy đổi mới 01/10/2026 15:00 Nhiều ý tưởng khởi nghiệp tại Hà Tĩnh đang được hiện thực hóa bằng công nghệ, cải tiến sản phẩm và đổi mới cách tiếp cận thị trường, từng bước tạo ra những giá trị thiết thực cho phát triển.

Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh kết nối, sẻ chia cùng hội viên khó khăn 01/10/2026 11:29 Những năm qua, hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ hội viên khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/10: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi 01/10/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/10: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 25-36 độ C.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 30/09/2026 16:58 Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng 30/9, các đại biểu nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2026 và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Gấp rút thi công, sớm đưa các trạm y tế vào phục vụ Nhân dân 30/09/2026 08:00 Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, tổ chức thi công linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ các công trình trạm y tế xã trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền 29/09/2026 22:07 Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.

Hà Tĩnh lên kế hoạch xây dựng "Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều" 29/09/2026 16:13 Sáng 29/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều, tỉnh Hà Tĩnh”

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/9: Ngày nắng 29/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/9: Đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ dao động từ 24 - 35 độ C.

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