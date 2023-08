Công an Hương Sơn vô địch Giải Bóng chuyền nam Công an tỉnh

Sau 3 ngày tranh tài kịch tính và hấp dẫn, Công an huyện Hương Sơn đã xuất sắc giành ngôi vô địch Giải Bóng chuyền nam Công an tỉnh Hà Tĩnh năm 2023.

Chiều 18/8, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Công an tỉnh tổ chức trận chung kết và lễ bế mạc Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh 2023. Giải diễn ra từ ngày 16 - 18/8/2023 với sự tham gia của 19 đội bóng/gần 300 VĐV đến từ công an các địa phương, phòng, đơn vị và Ngân hàng Agribank Hà Tĩnh.

Trải qua 3 ngày thi đấu kịch tính và hấp dẫn, đội bóng Công an TP Hà Tĩnh và Công an Hương Sơn (áo xanh) xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết.

Tại trận chung kết với dàn “ngoại binh” là bộ ba tuyển quốc gia: Từ Thanh Thuận, Đinh Văn Duy và Nguyễn Ngọc Thuân - Công an TP Hà Tĩnh đã hai lần vươn lên dẫn trước đối thủ.

Nhưng với sự xuất sắc của “ngoại binh” tuyển quốc gia Nguyễn Văn Quốc Duy và Lê Trung Thành (CLB Bóng chuyền Đà Nẵng), Công an Hương Sơn đã lội ngược dòng, đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 3-2.

Cầu thủ và người hâm mộ đội bóng Công an Hương Sơn vỡ òa cảm xúc chiến thắng.

Ngay sau trận chung kết, BTC đã tiến hành trao cúp vô địch cho đội Công an Hương Sơn...

... tgiải nhì cho đội Công an TP Hà Tĩnh...

...giải ba cho 2 đội Công an Thạch Hà và Công an Cẩm Xuyên.

Giải khuyến khích thuộc về các đội: Lộc Hà, Can Lộc, Liên quân an ninh và Công an Nghi Xuân.

Đội bóng Agribank Hà Tĩnh nhận giải phong cách.

Ngoài ra, BTC cũng trao thưởng cho các VĐV xuất sắc.

Ngọc Thắng