4 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa tại Hà Tĩnh đạt gần 15.302 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở Công thương Hà Tĩnh, 4 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt gần 15.302 tỷ đồng, tăng 1,72% so với cùng kỳ năm trước.

Theo phân tích của ngành chức năng, trong tháng 4/2022, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn đạt gần 3.825 tỷ đồng, tăng 9,8% so với tháng trước (tháng 3 đạt 3.482 tỷ đồng). Nguyên nhân là nhờ vào sức mua tăng cao trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5; cùng đó là nhu cầu trang phục hè, thiết bị điện lạnh tăng khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt gần 15.302 tỷ đồng, tăng 1,72% so với cùng kỳ năm trước, tăng 259 tỷ đồng so với 4 tháng đầu năm 2021. Mức tăng này chủ yếu do ảnh hưởng bởi hoạt động mua sắm phục vụ tết Nguyên đán và yếu tố giá cả tăng mạnh so cùng kỳ của các mặt hàng như: xăng, dầu, khí đốt, vật liệu xây dựng, đá quý và kim loại quý...

Cụ thể trong 12 nhóm ngành hàng bán lẻ, có 9 nhóm đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Một số nhóm hàng tăng cao như: gỗ và vật liệu xây dựng đạt hơn 760 tỷ đồng, tăng 13,11%; phương tiện đi lại (trừ ô tô con) đạt gần 812 tỷ đồng, tăng 7,73%; xăng, dầu các loại đạt 1.707 tỷ đồng, tăng 34,54%; nhiên liệu khác đạt 322,8 tỷ đồng, tăng 33,91%; đá quý, kim loại quý các loại đạt 275 tỷ đồng, tăng 9,85%...

Trong khi đó, doanh thu một số nhóm ngành hàng giảm do tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 như: hàng may mặc đạt 688,5 tỷ đồng, giảm 21,84%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 1.407 tỷ đồng, giảm 15,8%; hàng hóa khác đạt đạt 744 tỷ đồng, giảm 15,27%.

Ngành chức năng dự báo trong những tháng tới, hoạt động kinh doanh thương mại sẽ tăng trưởng tốt hơn khi dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát, các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống xã hội dần ổn định. Cùng đó, hoạt động du lịch vào mùa cũng sẽ góp phần kích cầu hoạt động mua sắm trên địa bàn.

