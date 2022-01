BIDV Kỳ Anh về trụ sở mới, đổi tên thành BIDV Nam Hà Tĩnh

BIDV Nam Hà Tĩnh (trước đây là BIDV Kỳ Anh) được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2016 trên cơ sở chia tách từ BIDV Hà Tĩnh, địa bàn hoạt động tại thị xã Kỳ Anh và các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên. Sau 5 năm phát triển, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và quyết tâm vượt khó của toàn thể cán bộ, nhân viên, BIDV Nam Hà Tĩnh đã bứt phá, trở thành ngân hàng có vị thế trên địa bàn, với sự tăng trưởng cả về quy mô, mạng lưới và nền khách hàng. Nhờ triển khai các chính sách linh hoạt, cơ chế điều hành hợp lý, sáng tạo, hiệu quả nên chi nhánh đã vươn lên xếp thứ 4 trong số 22 tổ chức tín dụng trên địa bàn (tăng 7 bậc so với năm 2020); thị phần tín dụng vươn lên xếp thứ 9 (tăng 2 bậc so với năm 2020), hoàn thành 100% lợi nhuận kế hoạch được giao. Theo đó, đến cuối năm 2021, huy động vốn đạt 9.550 tỷ đồng, tăng 350% so với đầu năm; dư nợ đạt trên 3.250 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm.