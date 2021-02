“Bỏ túi” tiền triệu từ nghề làm nêu đón tết

Những năm gần đây, phong trào làm nêu đón tết lan tỏa khắp địa bàn Hà Tĩnh mỗi dịp tết Nguyên đán. Xuất phát từ nhu cầu đó, dịch vụ “ăn theo” cũng rộn ràng không kém.

Cây nêu sẽ được dựng vào ngày 23 tháng Chạp đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng sẽ được hạ xuống.

Theo phong tục, cây nêu sẽ được dựng vào ngày 23 tháng Chạp (tức ngày ông Táo lên trời) đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng sẽ được hạ xuống (hay còn gọi là ngày khai hạ). Không chỉ để trang trí, theo quan niệm dân gian, cây nêu giúp xua đuổi tà ma và mang lại điều lành, hạnh phúc cho gia đình.

Phong trào dựng cây nêu ngày tết lan rộng những năm gần đây cũng khiến nhiều dịch vụ như bán tre, làm cây nêu, dựng cây nêu… nở rộ.

Người dân mua tre về để trang trí cây nêu ngày tết.

Tre để dựng nêu cũng là mặt hàng được người dân bày bán ngày tết. Cây nêu thường là những cây tre già, thẳng và cao từ 10 - 15m, làm sạch nhánh, trừ lại một ít lá ở phần ngọn. Trên thân cây nêu, người dân thường dùng lá cây đùng đình bọc quanh.

Nhằm tăng thêm phần rực rỡ, trên cây nêu thường được lắp thêm nhiều đồ trang trí bắt mắt như đèn nháy, hình ngôi sao, đèn lồng, cờ Tổ quốc...

Bà Đoàn Thị Hồng - một người chuyên thu mua cây tre làm nêu ở xã Sơn Hồng (Hương Sơn) cho biết, cây tre làm nêu khi mua ở trong dân thường với giá 20.000 đồng/cây, chở xuống TP Hà Tĩnh nhập lại với với giá 40 - 50.000 đồng/cây.

Tỉ mỉ chọn những cây nêu dài, đẹp để mua về trang trí, anh Phan Quốc Hưng (xã Đức Yên - Đức Thọ) chia sẻ: “Những năm trước, tôi thường tự đi tìm tre về, trang trí và dựng cây nêu tết. Tuy nhiên, do năm nay khá bận rộn nên chọn mua tre và thuê trang trí từ các tiểu thương”.

Một cây nêu chưa trang trí sẽ có giá từ 70.000 - 100.000 đồng

Anh Nguyễn Văn Đức (trú tại thôn 5, xã Sơn Bình, Hương Sơn) cho hay: “Một cây nêu thường (chưa trang trí) sẽ có giá từ 70.000 - 100.000 đồng nhưng khi đã được trang trí kèm theo đèn lồng, cờ, đèn led... theo ý thích người mua thì có giá dao động từ 500.000 - 1,5 triệu đồng. Dịp này, bình quân mỗi ngày tôi bán được từ 8 - 12 cây nêu, trừ chi phí vật liệu và nhân công, thu nhập cũng được 3 - 4 triệu đồng”.

Sau khi trang trí, cây nêu có giá dao động từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng.

Chính vì thế, không chỉ có người trồng tre, buôn tre được lợi, mà các cửa hàng tạp hóa bán đồ điện, đồ trang trí cũng được dịp “ăn theo”. Số lượng đèn led, dây led, lồng đèn... đi kèm với cây nêu cũng được tiêu thụ mạnh hơn.

Phong trào dựng nêu đón tết không chỉ khôi phục lại nét đẹp xưa của cha ông mà còn kéo theo nhiều dịch vụ đem lại thu nhập cho nhiều người trong dịp tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do bất cẩn trong quá trình dựng cây nêu, trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã xảy ra một số vụ việc chập điện dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Vì vậy, mỗi người dân cần hết sức cẩn trọng, đảm bảo an toàn khi dựng nêu để vui xuân, đón tết an bình.

Hoàng Nguyên