Cầu Treo nhộn nhịp thông thương những ngày cuối năm

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đang bước vào cao điểm thông thương hàng hóa cuối năm. Hiện nay, cùng với duy trì hoạt động qua lại, trao đổi hàng hóa, các lực lượng chức năng ở đây đã chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị cấp cao thường niên giữa Hà Tĩnh với các tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn (CHDCND Lào) diễn ra vào ngày mai.

Trên đỉnh đèo Keo Nưa, từ sáng nay (17/12), sương mù dày đặc kèm theo mưa nặng hạt. Dù vậy, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) - “cửa ngõ” giao thương giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào vẫn tấp nập đón dòng phương tiện về từ Nậm Phao (tỉnh Bôlykhămxay).

Qua cột mốc biên giới 476 đánh dấu địa phận ranh giới của 2 nước Lào và Việt Nam, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo lưu thông, tránh ùn tắc.

Các phương tiện ngay khi qua cột mốc biên giới 476 được lực lượng kiểm dịch y tế ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiến hành phun hóa chất Chlorine để khử khuẩn.

Lực lượng bộ đội biên phòng bố trí nhân lực phân luồng phương tiện. Vào dịp cuối năm, lượng xe về qua cửa khẩu khá lớn và nhộn nhịp suốt cả ngày.

Người dân luôn được tạo điều kiện tối đa khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, “cánh” tài xế thực hiện đổi lái ở 2 bên cánh gà cửa khẩu.

Công dân về từ vùng có dịch COVID-19 được chuyển vào khu vực tiếp nhận cách ly tập trung, hỗ trợ làm thủ tục và đưa về Khu cách ly Ký túc xá Mitraco (thị xã Kỳ Anh) để thực hiện cách ly phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Đại úy Võ Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Trong ngày mai (18/12), tại Cầu Treo sẽ diễn ra hội nghị cấp cao thường niên giữa Hà Tĩnh với 2 tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn. Vì thế, đơn vị bố trí thêm quân số nhằm phối hợp với các lực lượng đảm bảo công tác phân luồng, làm các thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng, tránh ùn tắc".

Thời điểm này, mỗi ngày, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiếp nhận và làm thủ tục cho hàng trăm lượt người và phương tiện xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Chuẩn bị cho hội nghị cấp cao thường niên giữa các tỉnh 2 nước, các lực lượng đảm bảo quân số, bố trí trực 24/24h, đảm bảo công tác phục vụ người dân làm thủ tục xuất nhập cảnh và phương tiện xuất nhập khẩu.

Tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ thông quan hàng hóa, các công tác chuẩn bị cho hội nghị đang được đơn vị gấp rút hoàn thiện

Trong ngày mai (18/12), Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ đón các đoàn lãnh đạo cấp cao của 3 tỉnh, 2 nước về tham dự hội nghị cấp cao thường niên. Hoạt động này tiếp tục góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa Hà Tĩnh với Bôlykhămxay và Khăm Muộn nói riêng và CNXHCN Việt Nam với CHDCND Lào nói chung.

Năm 2021, tình hình thu thuế xuất nhập khẩu qua cửa khẩu sôi động nhất từ năm 1997 đến nay. Tính đến ngày 17/12, Chi cục đã mở 8.255 tờ khai (tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2020) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 305,74 triệu USD (tăng 23,24% so với cùng kỳ năm 2020); qua đó, đơn vị thu thuế xuất nhập khẩu đạt 413,99 tỷ đồng (tăng 235,47% so với cùng kỳ năm 2020).

Ông Lê Minh Đức - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo