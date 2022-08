Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng của Hà Tĩnh tăng 1,77%

Tính riêng trong tháng 8, chỉ số CPI Hà Tĩnh tăng 0,14% so với tháng trước, tăng 2,63% so với tháng 8/2021. Cụ thể, trong 11 nhóm hàng thì 6 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,16%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,13%; giáo dục tăng 0,03%; thuốc và dịch vụ y tế cùng nhóm hàng hóa và dịch vụ khác có chỉ số tăng 0,02%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,01%. 3 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm so với tháng trước gồm: Giao thông giảm 4,52%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,49%; bưu chính viễn thông giảm 0,02%. 2 nhóm không có biến động về chỉ số so với tháng trước gồm: Đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép.