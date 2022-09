Chương trình “Hóa đơn may mắn”: Hình thành thói quen tiêu dùng văn minh!

Thực hiện chương trình “Hóa đơn may mắn” do Tổng cục Thuế phát động, Cục Thuế Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh. PV Báo Hà Tĩnh trao đổi với ông Nguyễn Xuân Thường - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh) về vấn đề này.

- Chương trình “Hóa đơn may mắn” được triển khai với ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Xuân Thường: Theo quy định tại Điều 90 - Luật Quản lý thuế năm 2019, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua. Tuy nhiên, thực tế thói quen tiêu dùng của người mua hàng ở Việt Nam, đặc biệt là người tiêu dùng là cá nhân thì khi mua hàng không lấy hóa đơn. Đa số các giao dịch mua hàng bằng tiền mặt, không thanh toán qua ngân hàng. Người mua hàng không lấy hóa đơn thì việc quản lý doanh thu của người bán là khó khăn.

Ngoài ra, việc người mua không lấy hóa đơn chẳng những tạo cơ hội cho người bán lợi dụng trốn thuế mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người mua khi xảy ra tranh chấp, hậu mãi, chứng minh tiêu dùng hợp pháp.

Việc mua hàng lấy hóa đơn nhằm tránh thất thu thuế, bảo vệ quyền lợi cho người mua.

Xuất phát từ những vấn đề trên, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” nhằm quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế hiệu quả, khách quan, minh bạch; đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp đối với người mua hàng hóa, dịch vụ.

Theo đó, chương trình “Hóa đơn may mắn” được thực hiện nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế; tạo thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua; khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

- Ông có thể chia sẻ rõ hơn những điều kiện để tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn”?

Ông Nguyễn Xuân Thường: Những điều kiện cơ bản để hóa đơn điện tử được tham gia bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” là:

Thứ nhất: Đối tượng được tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm: hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền) của người mua hàng hóa, dịch vụ là cá nhân, hộ kinh doanh.

Thứ hai: Chương trình “Hóa đơn may mắn” áp dụng tại từng địa bàn tỉnh, thành phố do cục thuế địa phương thực hiện; đối với toàn bộ hóa đơn của người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý.

Cán bộ Cục Thuế Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền chương trình “Hóa đơn may mắn” trên website của đơn vị.

Thứ ba: “Hóa đơn may mắn” do từng cục thuế thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên do đơn vị quản lý bằng phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của ngành. “Hóa đơn may mắn” sẽ áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (MST/CCCD/CMND/hộ chiếu), không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

Chương trình đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng giám sát.

- Vậy cơ cấu giải thưởng được quy định như thế nào để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia, sử dụng hóa đơn điện tử, thưa ông?

Ông Nguyễn Xuân Thường: Cơ cấu giải thưởng “Hóa đơn may mắn” mỗi quý gồm: 1 giải nhất (10 triệu đồng), 3 giải nhì (3 triệu đồng/giải), 5 giải ba (1,5 triệu đồng/giải) và 7 giải khuyến khích (500 ngàn đồng/giải). Nguồn trả thưởng được lấy từ nguồn chi của Tổng cục Thuế giao cho cục thuế, nguồn từ dự toán chi hoạt động thường xuyên và nguồn hỗ trợ khác (nếu có).

- Lộ trình triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn Hà Tĩnh được thực hiện thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Xuân Thường: Lộ trình triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh được thực hiện như sau:

Trước 15/9, Cục Thuế xây dựng kế hoạch triển khai “Hóa đơn may mắn” tại địa bàn, tổ chức tuyên truyền, báo cáo UBND tỉnh. Từ ngày 5 - 20/9, Cục Thuế chuẩn bị nhân sự, kế hoạch công tác, rà soát dữ liệu hóa đơn thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện tham gia lựa chọn “Hóa đơn may mắn”;

Từ ngày 26/9 - 5/10, Cục Thuế phối hợp với Tổng cục Thuế kiểm thử chức năng và chạy thử ứng dụng phần mềm bấm số lựa chọn ngẫu nhiên số “Hóa đơn may mắn”. Dự kiến ngày 15/10, tổ chức bấm số lựa chọn hóa đơn may mắn và công bố trúng thưởng.

Dự kiến ngày 15/11(chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày công bố trúng thưởng), Cục Thuế phối hợp cơ quan truyền thông tổ chức lễ công bố và trao thưởng cho người trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022.

Hiện nay, một số phần việc về nhân sự, dữ liệu phục vụ chương trình “Hóa đơn may mắn” đã cơ bản hoàn tất.

Đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau, Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hoá đơn may mắn” của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng.

- Xin cảm ơn ông!

Thành Chung

(thực hiện)