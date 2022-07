Cơ sở in may đồng phục ở Hà Tĩnh “được mùa”

Dịch COVID-19 được kiểm soát cũng là lúc phong trào hội khoá, hội lớp được khuấy động trở lại. Nhờ vậy, các cơ sở in may trên địa bàn Hà Tĩnh có cơ hội nhận thêm nhiều đơn đồng phục hội khoá, hội lớp bên cạnh đơn hàng đồng phục học sinh.

Từ đầu tháng 6 đến nay, cơ sở cung cấp đồng phục và in ấn Thành Phúc (đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh) luôn hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu đồng phục hội khoá, hội lớp cho khách hàng trên địa bàn Hà Tĩnh. Ngoài 3 lao động thường xuyên, chủ cơ sở phải thuê thêm 2 nhân công thời vụ và đầu tư thêm 2 máy in để đảm bảo trả đơn đúng tiến độ cho khách hàng.

Chị Lê Thị Huyền – chủ cơ sở cung cấp đồng phục và in ấn Thành Phúc chia sẻ: “Năm nay dịch COVID-19 được kiểm soát nên phong trào hội khoá, hội lớp được tổ chức rầm rộ. Nhờ vậy mà nhu cầu in may đồng phục cũng tăng gấp 4 – 5 lần so với ngày thường. Nhiều hôm cửa hàng phải tăng ca đến 3h sáng để ngày mai kịp trả hàng cho khách. Trung bình mỗi ngày, cửa hàng in khoảng 300 - 400 áo đồng phục hội khoá, hội lớp. Ngoài đồng phục hội khoá, chúng tôi còn nhận in may đồng phục phục vụ các hoạt động thể dục – thể thao, dân vũ… cũng như đồng phục học sinh. Hiện tại, cửa hàng đã nhận đơn đồng phục học sinh cho nhiều trường học trên địa bàn”.

Cũng vào mùa cao điểm sản xuất trong năm, những ngày này, công nhân Nhà may Khuê (đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh) đều đặn tăng ca mỗi ngày để gia công đơn hàng đồng phục học sinh cho các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh. "Đơn hàng đồng phục học sinh chủ yếu là áo sơ mi trắng. Ngoài nhận may đồng phục học sinh, hè này, chúng tôi cũng nhận in và may gần 1.000 áo phông phục vụ hội lớp, hội khoá các loại. So với năm ngoái, năm nay đơn hàng dồi dào hơn" - Ông Trần Ngọc Khuê, chủ Nhà may Khuê cho biết.

Theo các chủ cửa hàng in may đồng phục trên địa bàn TP Hà Tĩnh, năm nay, các nhà trường thông báo về thay đổi mẫu mã đồng phục sớm hơn so với mọi năm. Nhờ vậy, phụ huynh có thể chủ động đưa con đi may đo đồng phục sớm hơn.

Ngoài các cơ sở in và may đồng phục lớn, hiện nay, các nhà may trong chợ TP Hà Tĩnh cũng đã nhận kín đơn hàng của phụ huynh, học sinh.

Chị Trần Thị Hải - chủ Nhà may Viết Thắng (chợ TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Có kinh nghiệm may đồng phục học sinh trên 10 năm nên chỉ cần phụ huynh, học sinh nói tên trường trên địa bàn thành phố là tôi biết kiểu dáng, logo rồi. Năm nay, một số trường như: THPT Chuyên Hà Tĩnh, THCS Lê Văn Thiêm... từ đầu tháng 8 đã vào học nên khách hàng đến đặt may sớm hơn. Khoảng một tháng nay, cửa hàng đã nhận may hơn 300 đơn đồng phục học sinh, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái”.

Về giá cả, đồng phục may tại các nhà may trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có giá từ 250.000 - 300.000 đồng/bộ học sinh cấp 2 và từ 180.000 - 200.000 đồng/bộ học sinh cấp 1. Riêng áo đồng phục có giá từ 130.000 - 180.000 đồng/áo; quần đồng phục có giá từ 150.000 - 200.000 đồng/quần. Mùa in may đồng phục ở Hà Tĩnh dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 8 - khi học sinh trên địa bàn bước vào mùa tựu trường mới trong năm. Theo đó, từ nay đến hết tháng 8, các cơ sở in may đồng phục trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ còn phải tăng ca, làm không hết việc nhằm phục vụ nhu cầu cho khách hàng.

Phan Trâm - Thu Phương