Cửa hàng thời trang ở Hà Tĩnh “đua” khuyến mãi lớn dịp Tết Nguyên đán

Đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn, các cửa hàng thời trang tại TP Hà Tĩnh đang thu hút nhiều người dân mua sắm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.

Còn 3 tuần nữa là đến tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, các cửa hàng thời trang tại TP Hà Tĩnh đang rầm rộ treo biển giảm giá để thu hút người dân mua sắm. Dạo trên các tuyến đường như: Hà Huy Tập, Phan Đình Phùng, Xuân Diệu..., khách hàng dễ dàng bắt gặp các biển hiệu quảng cáo với chương trình giảm giá sâu, ưu đãi lên đến 80%.

Sản phẩm giảm giá chủ yếu là quần áo, giày, dép với nhiều cách “mời chào" hấp dẫn như: “Tổng xả kho cuối năm – siêu khuyến mãi đến 80%”, “Chúc mừng năm mới 2022 – xả hết hàng năm cũ”;”Chúc mừng năm mới – giảm giá 70% toàn bộ sản phẩm mới”…

Từ shop quần áo người lớn đến các cửa hàng thời trang trẻ em cũng treo biển sale để thu hút khách hàng đến mua sắm. Đây là dịp để các cửa hàng “xả hàng tồn kho”, thu hồi vốn cho cả năm 2021.

Chị Nguyễn Thị Thủy, quản lý showroom Elise Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) cho biết: "Hãng đang chạy chương trình khuyến mãi giảm 50% trên tất cả các sản phẩm nên lượng khách vào mua hàng đông gấp 5 lần so với ngày thường. Ngoài những mẫu đầm, chân váy thì các sản phẩm áo khoác dạ lông cừu, dạ tweed, len cũng được khách hàng săn lùng nhiều. Riêng áo dạ lông cừu có giá tương đối cao, từ 6,5 - 8 triệu đồng/chiếc nên khi có chương trình khuyến mãi, người dân có nhiều cơ hội mua sắm, sử dụng sản phẩm chất lượng".

Ghi nhận trên địa bàn TP Hà Tĩnh, các chương trình khuyến mãi dịp này đã kích cầu tiêu dùng khá lớn khiến không khí mua sắm nhộn nhịp hơn. Vào những khung giờ buổi trưa và buổi chiều tối, khách hàng tham quan mua sắm khá đông đúc, sôi động.

Vừa chọn mua sản phẩm, anh Hoàng Thuần (phường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh) vừa cho biết: "Tránh tình trạng chen chúc những ngày sát tết nên thấy có ưu đãi là tôi tranh thủ đi mua sắm. Đợt này, các hàng thời trang có nhiều chương trình khuyến mãi nên không khó để khách hàng lựa chọn sản phẩm ưng ý".

Theo đánh giá của các chủ cửa hàng kinh doanh thời trang trên địa bàn TP Hà Tĩnh, đây đang là thời điểm kinh doanh sôi động nhất kể từ giữa năm 2021 đến nay. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên một số thời điểm các cửa hàng phải đóng cửa, hoạt động kinh doanh ế ẩm. Tuy nhiên, hiện nay, với chủ trương thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh COVID-19, tâm lý người dân đã thoải mái hơn khi đến các địa điểm công cộng. Do vậy, hoạt động kinh doanh của các cửa hàng thời trang cũng dần nhộn nhịp hơn.

Đặc biệt, thời điểm này, khách hàng có nhu cầu mua sắm lớn để chuẩn bị đón Tết nguyên đán sắp tới. Chị Hoàng Ngọc Anh - Quản lý cửa hàng thời trang Savani (TP Hà Tĩnh) cho biết: "Đón thị trường tết, cả hai cửa hàng của chúng tôi đều thu hút đông khách hàng. Riêng cửa hàng mới tại đường Phan Đình Phùng, doanh thu trung bình mỗi ngày đạt xấp xỉ 100 triệu đồng. Tới đây, hãng sẽ còn có các chương trình ưu đãi để thu hút người dân mua sắm tết".

Cùng với các chương trình khuyến mãi, các cửa hàng thời trang ở TP Hà Tĩnh cũng liên tục cập nhật các sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân. Dự báo thời tiết dịp tết khá lạnh nên các cửa hàng đã nhập về nhiều các sản phẩm áo nỉ, áo phao ấm.

Cuộc chạy đua “xả hàng”, giảm giá, khuyến mãi giữa các cửa hàng thời trang đang tạo không khí mua sắm sôi động trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Lượng khách hàng tới các cửa hàng thời trang tăng gấp 4 - 5 lần ngày thường và nhộn nhịp vào buổi chiều tối. Theo dự báo, không khí mua sắm sôi động này sẽ còn kéo dài đến sát tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.

Quang Minh