Đảm bảo cung ứng đủ xăng, dầu cho người tiêu dùng Hà Tĩnh

Đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh chưa có cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Hiện hầu hết các cửa hàng đang duy trì hoạt động, cung ứng đủ xăng, dầu cho người tiêu dùng.

Hầu hết các cửa hàng xăng dầu đang duy trì hoạt động, cung ứng đủ cho người tiêu dùng.

Vừa qua, Cửa hàng bán lẻ xăng, dầu Thạch Thanh (huyện Thạch Hà), thuộc Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Vận tải Quảng Hà tạm ngưng bán trong 2 ngày khiến nhiều người lo ngại tình trạng thiếu nguồn cung mặt hàng này. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, đây chỉ là hiện tượng đứt gãy nguồn cung tạm thời.

Được biết, trước khi ngưng bán, Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Vận tải Quảng Hà (thị trấn Thạch Hà) đã báo cáo với Sở Công thương là tạm thời không lấy được xăng dầu từ đầu mối.

Ngày 9/11, Sở Công thương và Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh đã đến kiểm tra thực tế tại các cửa hàng xăng dầu của công ty này. Tại thời điểm kiểm tra, 4 cửa hàng thuộc công ty (đóng tại Thạch Hà, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh) đều không còn xăng, dầu để cung ứng cho khách hàng.

Ông Lê Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Vận tải Quảng Hà cho biết: “Công ty nhập xăng, dầu từ nhiều đầu mối khác nhau, do nguồn cung khan hiếm nên việc nhập hàng khó khăn, dẫn đến ngày 8 và 9/11 không có xăng, dầu để bán ra, tuyệt đối không có tình trạng găm hàng. Từ ngày 10/11, công ty đã nhập được hàng và hoạt động kinh doanh trở lại, cung ứng xăng, dầu cho khách hàng. Tuy nhiên, do nguồn cung còn “nhỏ giọt” nên vẫn có những thời điểm chúng tôi bị đứt gãy hoạt động kinh doanh. Công ty đang cố gắng khắc phục tình trạng này bằng cách kết nối nhập thêm hàng từ nhiều nguồn khác”.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thạch Thanh đã hoạt động trở lại từ ngày 10/11

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có tổng số 234 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu; 11 thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối. Trong đó, các thương nhân đầu mối chiếm gần 80% cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn.

Để hoạt động cung ứng xăng, dầu được duy trì liên tục, Sở Công thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý chủ động nguồn cung, duy trì việc cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối và thương nhân nhượng quyền thương mại, các tổng đại lý, đại lý xăng dầu. Các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm việc duy trì hoạt động, đảm bảo cung ứng hàng cho sản xuất và tiêu dùng.

Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa cho biết: “Việc hết xăng, dầu tại Cửa hàng bán lẻ xăng, dầu Thạch Thanh chỉ là hiện tượng cục bộ, tạm thời. Qua công tác kiểm tra, giám sát, đến nay không phát hiện cửa hàng xăng, dầu ngừng bán hàng khi chưa được Sở Công thương chấp thuận bằng văn bản. Hiện hầu hết các cửa hàng xăng dầu đều duy trì hoạt động, cung ứng đủ hàng cho người tiêu dùng.”

Người dân đổ xăng tại Cửa hàng xăng, dầu số 141 (đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh).

Theo phân tích của Sở Công thương, nguồn cung trên thị trường cả nước nói chung hiện đang khan hiếm do nguồn từ 2 nhà máy lọc dầu (Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn) chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu thị trường trong nước, trong khi đó nguồn hàng nhập khẩu lại không dồi dào như trước do phụ phí mua cao nên các thương nhân xuất nhập khẩu hạn chế nhập xăng, dầu. Việc chờ lấy hàng tại kho, vận chuyển mất khá nhiều thời gian. Do vậy, vẫn có nguy cơ một vài cửa hàng hết hàng cục bộ trong khoảng thời gian từ 1-2 giờ.

Vừa qua, Sở Công thương và Cục QLTT đã làm việc 4 đơn vị đầu mối lớn về công tác đảm bảo cung ứng xăng, dầu. Theo báo cáo của các đơn vị, nguồn xăng, dầu đang dự trữ của các đơn vị đảm bảo cung cấp cho hệ thống các cửa hàng trực thuộc và hệ thống đại lý nhượng quyền thương mại trên địa bàn tỉnh trong khoảng thời gian từ 7 – 20 ngày tiếp theo. Các đơn vị vẫn đang tiếp tục nhập hàng và nỗ lực thực hiện các phương án để bảo đảm hoạt động cung ứng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh không bị gián đoạn.

Cửa hàng xăng dầu số 1, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) nhộn nhịp khách ra vào bơm nhiêu liệu cho phương tiện.

Ông Trương Doãn Đức – Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh cho biết: “Công ty có 79 cửa hàng xăng dầu bán lẻ trực thuộc và 23 cửa hàng thương nhân nhượng quyền. Hiện nay, tất cả các cửa hàng đều hoạt động bình thường, đảm bảo đủ nguồn cung xăng, dầu để cung cấp cho người dân. Năm 2022, kế hoạch của công ty là cung ứng 169.284m3 xăng dầu, đến ngày 31/10, công ty đã thực hiện cung ứng 163.529m3, đạt 96,6% kế hoạch.

Đến thời điểm này, tổng khối lượng hàng dự trữ tại các cửa hàng khoảng 2.500m3 và công ty liên tục bổ sung nguồn hàng dự trữ. Dù nguồn cung xăng, dầu trong nước đang hạn chế, hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn song chúng tôi sẽ nỗ lực đáp ứng đủ nhu cầu nhiên liệu trên địa bàn tỉnh”.

Sở Công thương và Cục QLTT làm việc với Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh về công tác đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng trực thuộc và hệ thống phân phối.

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh xăng, dầu diễn ra ổn định, không để xảy ra các hành vi vi phạm quy định trong kinh doanh, lực lượng quản lý thị trường đang phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị liên quan bám sát tình hình, diễn biến thị trường mặt hàng này.

Ông Nguyễn Đình Khoa – Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà Tĩnh cho biết: “Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lực lượng QLTT đang giám sát chặt chẽ việc bán xăng, dầu tại các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ngừng bán không có lý do theo quy định. Qua kiểm tra, đến thời điểm này chưa xảy ra hiện tượng ngừng bán hàng sai quy định, đầu cơ găm hàng và tăng giá bán, tạo khan hiếm nguồn cung xăng, dầu. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Ngọc Loan