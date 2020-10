Đảm bảo cung ứng hàng hoá thiết yếu cho Nhân dân vùng ngập lũ ở Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Công Thương khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình cung cầu hàng thiết yếu trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo các siêu thị, đơn vị phân phối trên địa bàn cung ứng ra thị trường lượng hàng hóa dự trữ thiết yếu với giá cả bình ổn

Các siêu thị trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, giá cả tương đối ổn định.

Trong thời gian từ ngày 16/10 đến 21/10/2020, tình hình thời tiết trên địa bàn Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, lượng mưa lớn, kéo dài kết hợp xả tràn điều tiết lũ tại các hồ thủy lợi với lưu lượng lớn đã gây ngập lụt nặng tại địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà và TP Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh.

Đến nay, lượng mưa và xả lũ giảm, tình hình ngập lụt đang giảm dần, cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân đang tập trung cứu trợ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, đồng thời chủ động chuẩn bị phòng chống ảnh hưởng của cơn bão số 8.

Qua báo cáo của Sở Công Thương, lượng hàng hóa thiết yếu dự trữ tại các doanh nghiệp đầu mối, siêu thị trên địa bàn hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, giá cả tại siêu thị tương đối ổn định.

Tuy vậy, qua phản ánh của người dân, có hiện tượng khan hàng, tăng giá cao, bất hợp lý đối với một số mặt hàng như: rau xanh, thực phẩm... của một số hộ kinh doanh ở một số khu vực trên địa bàn vùng ngập lụt.

Rau xanh là một trong những mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm sau lũ lụt.

Để đảm bảo bình ổn giá cả, thị trường và hỗ trợ người dân từng bước khắc phục hậu quả lũ lụt để ổn định cuộc sống, UBND tỉnh giao Sở Công Thương khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình cung cầu hàng thiết yếu trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo các siêu thị, đơn vị phân phối trên địa bàn cung ứng ra thị trường lượng hàng hóa dự trữ thiết yếu với giá cả bình ổn; thực hiện kịp thời lệnh huy động mỳ tôm, nước uống ứng cứu Nhân dân vùng lũ.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hoá thiết yếu cho Nhân dân vùng ngập lũ, quản lý bình ổn thị trường; hằng ngày, tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh cho đến khi tình hình ổn định

UBND cấp huyện phối hợp Cục Quản lý thị trường thực hiện công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cưòng công tác kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là tại địa bàn vùng bị ngập sâu, chia cắt; bảo đảm bình ổn thị trường sau lũ lụt.

Chủ động phối hợp, chỉ đạo UBNĐ cấp xã phối hợp chặt chẽ với chi nhánh điện lực cấp huyện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân bảo dưỡng, sử dụng hệ thống điện trước khi được cấp lại điện, đảm bảo tuyệt đối an, toàn, nhất là các vùng ngập lụt.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh tập trung lực lượng rà soát các vùng, khu vực còn bị cắt điện, khẩn trương khắc phục các sự cố, xử lý sớm cấp điện trở lại cho các vùng an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cấp lại điện. Đồng thời, phối hợp với chính quyền cấp huyện, cấp xã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Nhân dân, hộ dùng điện sử dụng hệ thống điện an toàn trước khi cấp điện trở lại, nhất là các địa bàn ngập lũ.

Thùy Như