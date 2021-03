Doanh thu vận tải Hà Tĩnh 2 tháng đầu năm tăng gần 11%

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng tính chung 2 tháng đầu năm 2021, doanh thu vận tải trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn đạt 984,11 tỷ đồng, tăng 10,84% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó: vận tải hành khách doanh thu tăng 6,72%; vận tải hàng hóa doanh thu tăng 3,42%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 53,92% so với cùng kỳ năm trước.

Theo khảo sát của Cục Thống kê Hà Tĩnh, nhìn chung, hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm 2021 đáp ứng được nhu cầu của người dân và có mức tăng khá so với cùng kỳ năm 2020.

Các nhà xe chủ động thực hiện các biện pháp phòng, đảm bảo an toàn cho hành khách khi di chuyển trên xe.

Vận tải hành khách trong tháng 2 rơi vào kỳ nghỉ tết Nguyên đán cổ truyền, lượt khách về quê nghỉ tết và đi lại sau dịp tết tăng. Cùng với đó, trong tháng 2, các đơn vị kinh doanh vận tải điều chỉnh tăng giá cước.

Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 3,83% so với tháng trước và tăng 53,92% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ kho bãi, hỗ trợ vận tải tăng do nhu cầu thuê kho lưu trữ và chi phí nhân công không thường xuyên, hoạt động giữ xe, dịch vụ bốc xếp trong dịp nghỉ tết tăng cao.

Cũng theo dự báo của Cục Thống kê, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra thì hoạt động vận tải thời gian tới đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.

Bá Tân