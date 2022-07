Giá cước vận tải ở Hà Tĩnh: Người dân kiến nghị giảm, doanh nghiệp vẫn nói chưa!

Dù giá xăng dầu đã giảm mạnh nhưng hiện giá cước vận tải ở Hà Tĩnh vẫn “đứng yên”, chưa có điều chỉnh. Doanh nghiệp vận tải lý giải rằng, họ cần thêm thời gian để theo dõi diễn biến của giá xăng dầu trước khi có động thái điều chỉnh phù hợp.

Giá xăng dầu giảm mạnh trong thời gian qua góp phần hỗ trợ cho hoạt động SXKD trên địa bàn Hà Tĩnh thuận lợi hơn.

Tại kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu chiều 21/7/2022 theo chu kỳ 10 ngày/lần, liên Bộ Tài chính - Công thương đã giảm giá xăng từ 2.710 - 3.600 đồng/lít, các mặt hàng dầu giảm từ 1.100 - 2.380 đồng/lít.

Mức giá bán lẻ tối đa thời điểm này của xăng E5 RON 92 là 25.070 đồng/lít, xăng RON 95 là 26.070 đồng/lít, dầu diesel còn 25.200 đồng/lít, dầu hỏa còn 25.240 đồng/lít.

Như vậy, sau 3 lần (trong tháng 7) điều chỉnh, giá xăng E5 RON92 đã giảm 6.223 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 6.798 đồng/lít, dầu diesel giảm 5.162 đồng/lít, dầu hỏa giảm 3.538 đồng/lít.

Lĩnh vực vận tải là ngành nghề chịu tác động lớn từ biến động giá xăng dầu.

Việc giá xăng dầu giảm mạnh mang lại tín hiệu tích cực cho người dân, hộ sản xuất kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp.

Người dân cũng kỳ vọng các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh sẽ có sự điều chỉnh giá các loại mặt hàng, trong đó có giá cước vận tải phù hợp với tình hình thực tế.

“Tôi làm việc ở Hà Nội nên thường xuyên sử dụng xe khách tuyến cố định để đi lại. Khi giá xăng dầu tăng, nhà xe nói kinh doanh gặp khó khăn nên cần tăng giá vé tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội với mức tăng 30.000 – 50.000 đồng/vé. Nay xăng dầu giảm mạnh rồi thì các doanh nghiệp vận tải cũng phải tính tới phương án giảm giá vé cho khách hàng”, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1991, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) chia sẻ.

Hoạt động kinh doanh vận tải gần như đã trở lại bình thường như trước khi có dịch COVID-19.

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Tuyết Nhung (SN 1985, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) – người sử dụng xe buýt để đi làm việc cho công ty xây dựng ở TX Kỳ Anh cho hay: “Nếu như trước đây, tôi mua vé tuyến là 600.000 đồng/tháng nhưng cách đây hơn 1 tháng, công ty xe buýt đã điều chỉnh giá vé tăng thêm 50.000 đồng với lý do giá xăng dầu tăng với mong muốn sự hỗ trợ, đồng hành của hàng khách cùng với đơn vị. Tới nay, xăng dầu giảm rồi thì nhà xe cũng cần xem xét phải giảm giá vé để hỗ trợ và đồng hành với người dân”.

Giá xăng dầu giảm giúp doanh nghiệp vận tải vơi bớt nỗi lo sau thời gian dài hoạt động khó khăn do dịch bệnh và giá xăng tăng cao.

Theo ghi nhận của PV, thời gian qua, khi giá xăng dầu tăng mạnh, thậm chí có thời điểm giá bán lẻ dao động từ 30.000 - 32.873 đồng/lít, các doanh nghiệp vận tải hàng hóa và vận tải hành khách ở Hà Tĩnh đều đã có động thái tăng giá cước.

Hiện nay, với việc giá xăng dầu giảm sâu, xuống mốc 25.000 – 26.000/lít đã giúp các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn “thở phào” khi gánh nặng chi phí phần nào được giảm bớt. Tuy vậy, qua khảo sát thì thời điểm này, giá cước vận tải trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn giữ nguyên so với trước khi giá xăng giảm.

Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh có 100 đầu xe hoạt động vận tải hành khách công cộng và vận tải hành khách tuyến cố định

Ông Trần Văn Sỹ - Giám đốc Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh (đơn vị có 100 đầu xe hoạt động vận tải hành khách công cộng và vận tải hành khách tuyến cố định) lý giải: Trong hoạt động vận tải, xăng dầu chiếm tới 50% chi phí giá cước. Việc giá xăng dầu giảm sâu so với mức giá cũ đã giúp các đơn vị vận tải bớt lo lắng hơn.

Do đó, kỳ vọng giảm giá vé của người dân là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, để giảm giá vé ngay cho khách hàng thì chưa thể thực hiện. Lý do là từ đầu năm 2022 lại nay, giá xăng dầu đã có 10 lần tăng (tổng mức tăng 11.000 đồng) nhưng mới 3 lần giảm (tổng mức giảm 6.000 đồng). Như vậy, giá xăng dầu hiện vẫn cao hơn so với đầu năm khoảng 5.000 đồng, chưa đủ để tác động vào giá vé.

Tài xế tuyến cố định làm thủ tục xuất bến ở Bến xe Hà Tĩnh.

“Đơn cử như với xe khách giường nằm chất lượng cao (Limousine) chạy tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội, đơn vị xây dựng giá vé 450.000 đồng/vé khi giá xăng dầu chỉ mới 13.000 – 14.000/lít, còn nay thì tăng gần gấp đôi, mà thời gian qua, đơn vị chỉ tăng giá vé lên 480.000 đồng/vé, tính ra chỉ tăng 0,7%. Việc tăng giá vé thời gian qua gần như là “cho có”, giúp bù lỗ và duy trì hoạt động mà thôi”, Giám đốc Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh cho hay.

Theo ông Sỹ, trước biến động của tình hình thế giới và trong nước thì việc giá xăng dầu giảm vẫn chưa thể chắc chắn là mang tính lâu dài. Có thể giảm trong đợt điều chỉnh này nhưng tăng vào đợt điều chỉnh khác. Vì thế, đơn vị đang cần thêm thời gian để xem xét tình hình trước khi có quyết định điều chỉnh giá vé.

Việc người dân kỳ vọng các doanh nghiệp vận tải sẽ giảm cước phí là điều hợp lý.

Ông Hồ Quốc Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh - đơn vị đang có 125 xe taxi hoạt động, cho biết: "Ngoài việc 2 năm qua (2020 - 2021) chỉ hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì xăng dầu tăng giá liên tục khiến đơn vị gặp rất nhiều khó khăn và phải bù lỗ để duy trì hoạt động.

Giá xăng dầu hiện có giảm nhưng so với số lần tăng thì mức giảm này chưa thể giúp đơn vị yên tâm được và các chi phí liên quan như bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ... cũng đã tăng và không giảm theo giá xăng."

Ngoài ra, công ty này cũng chỉ mới 1 lần tăng giá cước với mức tăng không quá 30% so với mức giá đã niêm yết, trong khi giá xăng dầu đã 11 lần tăng. Và thủ tục tăng giá cước phải thực hiện theo lộ trình, mất tối thiếu 10 ngày tới 2 tuần mới có thể áp dụng.

Dù xăng dầu đã giảm nhưng thực tế thì giá vẫn cao hơn so với thời điểm mà các doanh nghiệp vận tải tính toán cước phí.

Đang “nghe ngóng” diễn biến của giá xăng dầu và chưa điều chỉnh giá cước cũng là tâm lý chung của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo các đơn vị này, với giá xăng dầu dao động từ 25.000 – 26.000 đồng/lít như hiện nay thì chưa thể giảm giá cước. Trường hợp giá xăng dầu tiếp tục giảm, xuống mức 20.000 – 22.000 đồng/lít thì chắc chắn sẽ có phương án điều chỉnh giá cước.

“Nghe ngóng” diễn biến giá xăng dầu là tâm lý chung của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Quang Sơn - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT Hà Tĩnh cho hay: Việc giá xăng dầu giảm mạnh mang lại tín hiệu tích cực cho các đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động kinh doanh vận tải – ngành nghề chịu tác động rõ nhất mỗi có khi biến động giá xăng dầu.

Hiện, đơn vị đang xem xét tình hình giá xăng dầu thời gian tới, trường hợp giá tiếp tục giảm thì sẽ có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn có phương án điều chỉnh giá cước phù hợp với tình hình thực tế.

Thạch Quý