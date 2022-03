Hà Tĩnh: Chỉ số giá tiêu dùng quý I tăng 1,17% so cùng kỳ năm trước

Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Tĩnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý I/2022 tăng 1,17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực thành thị tăng 1,45%; khu vực nông thôn tăng 1,05%.

Chỉ số CPI bình quân các mặt hàng.

Theo đánh giá của Cục Thống kê Hà Tĩnh, trong 11 nhóm hàng thì có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cao nhất là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (tăng 6,04%) và nhóm giao thông (tăng 12,39%).

Đặc biệt, tính riêng trong tháng 3, chỉ số CPI chung tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, 5/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng cao từ 2,13% - 14,37%, gồm: may mặc, mũ nón, giày dép; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thuốc và dịch vụ y tế; giao thông; hàng hóa và dịch vụ khác.

3 tháng đầu năm, giá xăng dầu đã có 7 lần tăng liên tiếp, tác động đến chỉ số CPI chung tăng.

Theo phân tích của Cục Thống kê Hà Tĩnh, nguyên nhân chỉ số CPI những tháng đầu năm 2022 tăng bởi các yếu tố: Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tác động đến mọi mặt kinh tế - xã hội; giá xăng, dầu điều chỉnh tăng cao do biến động chung của giá xăng dầu thế giới tăng 47,3% so với cùng kỳ năm trước; giá vật liệu xây dựng tăng do các chi phí đầu vào cũng như cước phí vận tải tăng.

Bá Tân