Hà Tĩnh cùng các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ tăng cường kết nối giao thương với TP Hồ Chí Minh

Chiều 24/3, tại TP Vinh (Nghệ An) diễn ra hội nghị kết nối giao thương giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế. Dự hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh các tỉnh, thành phố và đại diện các hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử. Đoàn đại biểu Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, doanh nghiệp, HTX Hà Tĩnh tham dự hội nghị.