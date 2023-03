Hà Tĩnh nỗ lực đảm bảo thị trường an toàn, lành mạnh mùa lễ hội đầu xuân

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tập trung các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội… để Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh, đầm ấm.