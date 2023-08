Ngành bán lẻ “đua” khuyến mãi dịp lễ 2/9

Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8/2023 ước đạt hơn 5.073 tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 10,17% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 38.490 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.