Phố biển Lộc Hà bán lô đất với giá hơn 2,5 tỷ đồng

Các lô ở vị trí đắc địa, nhu cầu của người dân cao… nên các khu đất quy hoạch ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đều được bán đấu giá với mức giá cao, vượt mức khởi điểm nhiều bước giá...

Lô đất “đắc địa” vượt 29 bước giá

Ngày 29/11, UBND huyện Lộc Hà phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh công bố giá quyền sử dụng 28 lô đất tại Tiểu khu DO-03 thuộc khu vực trung tâm hành chính huyện.

Các lô đất này có diện tích từ 225m2 đến hơn 302m2, tổng mức giá khởi điểm hơn 18 tỷ đồng (bình quân từ 500-1,1 tỷ đồng/lô) .

Phiên công bố đấu giá quyền sử dụng đất ở thị trấn Lộc Hà thu hút nhiều khách hàng tham gia...

Tham gia đấu giá ở đây có 145 khách hàng với 340 đơn, tất cả các lô đất đều được bán với mức tăng từ 4-29 bước giá so với giá khởi điểm. Với giá thực bán từ 906 triệu đồng đến 2,551 tỷ đồng/lô, cuộc đấu giá đã thu về hơn 33 tỷ đồng, vượt hơn 14 tỷ đồng so với mức khởi điểm; trong đó, lô số 28 được bán với giá 2,551 tỷ đồng, tăng 1,45 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Là người đấu giá trúng lô đất 28, anh K. phấn khởi: “Tôi đã cân nhắc rất kỹ khi quyết định đấu đến 29 bước giá (tương đương 1,45 tỷ đồng) để sở hữu lô đất này. Sở dĩ tôi bỏ giá cao như vậy là vì lô này có vị trí đẹp (2 mặt tiền), diện tích lớn nhất (hơn 302m2) và quan trọng nhất là tôi có nhu cầu sử dụng”.

Đấu giá viên mở hồ sơ tham gia đấu giá được khách hàng gửi qua đường bưu điện...

Trước đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh cũng đã tổ chức phiên công bố giá 35 lô đất tại vùng Đồng Đình và Đồng Trộp của xã Thạch Châu. Các lô đất có diện tích từ 190m2 -300m2/lô, nằm ở các lối 2, 3, 4 quốc lộ 281, mức giá khởi điểm từ 446,5 triệu - 864 triệu đồng/lô...

Phiên đấu giá thu hút hơn 300 khách hàng, bình quân mỗi lô có từ 12-15 lượt khách tham gia. Kết quả, 100% lô đất được bán ra đều vượt mức giá khởi điểm và tổng số tiền vượt lên đến 11,3 tỷ đồng (từ gần 18 tỷ đồng lên hơn 29,3 tỷ đồng).

Hàng trăm khách hàng theo dõi kết quả công bố giá đất vùng Đồng Đình và Đồng Trộp, xã Thạch Châu

Ngoài ra, từ năm 2019 đến nay, huyện Lộc Hà cũng đã tổ chức hơn 10 cuộc bán đấu giá đất ở thị trấn Lộc Hà và các xã: Thạch Châu, Thạch Mỹ, Hộ Độ, Mai Phụ, Ích Hậu, Thịnh Lộc... Tất cả các lô đất quy hoạch đều được bán hết với giá cao hơn mức khởi điểm.

Do đâu giá cao?

Anh Nguyễn Đình Dũng - Giám đốc Công ty bất động sản Đình Quân (thị trấn Lộc Hà) đưa ra nhận định: “Sở dĩ đất ở Lộc Hà gần đây được đấu giá cao là vì các khu đất được quy hoạch ở vị trí khá đẹp như gần biển, gần trung tâm hành chính huyện, sát quốc lộ 281, trục đường chính, hay ở các khu vực phát triển của địa phương...

Nhưng lý do quan trọng nhất là hiện nay nhu cầu đất ở, đất kinh doanh tăng cao nên nhiều người dân đã sẵn sàng tăng nhiều bước giá để đấu trúng. Theo tính toán của họ, nếu không đấu cao như thế thì không chắc trúng, sau này muốn sở hữu các lô đất như ý phải bỏ ra số tiền tương đương thậm chí đắt hơn để mua lại, nhưng mọi việc phức tạp hơn”.

Kiểm tra, đối chiếu thông tin những người tham gia đấu giá đất ở trung tâm thị trấn Lộc Hà

Tham gia đấu giá tại xã Thạch Châu, bà Nguyễn Thị Hoa (xã Thạch Kim) cho biết: “Tôi có 3 con trai, hiện 2 đứa lớn đang đi xuất khẩu lao động, mỗi tháng gửi về 50-60 triệu đồng. Nhà cửa của chúng tôi chật chội, quỹ đất ở xã không còn nên số tiền con gửi về tôi gom mua đất để vài năm nữa các cháu về lấy vợ, làm nhà”.

Khu đất mới được đấu giá nằm ở vùng quy hoạch đẹp, thuộc tổ dân phố Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà.

Theo phân tích, một số người có khả năng tài chính mua đầu cơ cũng là nguyên nhân làm cho đất ở trên địa bàn Lộc Hà... “sốt”.

Chị Nguyễn Khánh H. (thị trấn Hương Khê) chia sẻ: Còn ít tiền dư dả nên khi đất ở Thạch Châu có vị trí đẹp tôi đã làm thủ tục đấu giá 4 lô. Tuy vậy, tôi chỉ trúng 2 lô với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng; nếu được giá tôi sẽ bán để chốt lời.