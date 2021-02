Phòng dịch Covid-19, nhiều khách hàng Hà Tĩnh đổi, trả vé xe đường dài

Dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát ở các tỉnh, thành khiến nhiều khách hàng Hà Tĩnh đồng loạt đổi, trả vé xe các tuyến đường dài để đảm bảo an toàn.

Nhân viên nhà xe Văn Minh rà soát lại số vé đã đổi, trả dịp trước tết Nguyên đán.

Đầu tháng 1/2021, em Trần Anh Thư (sinh viên Trường Đại học Đà Nẵng) đã đặt vé ở nhà xe Hiếu Hoa, di chuyển từ Đà Nẵng về Hà Tĩnh vào tối 24/12 âm lịch. Tuy nhiên, sau khi dịch Covid-19 tái bùng phát trong cộng đồng, nhà trường cho nghỉ học sớm nên Thư quyết định đổi vé để trở về quê trước dự định.

Anh Thư cho hay: “Em phải chịu mất 10% giá vé đã mua trước đó để đổi vé về vào ngày 30/1 (tức ngày 18 âm lịch). Tuy nhiên, được trở về nhà sớm và an toàn là em đã thấy may mắn rồi”.

Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, chị Trần Thị Oanh (quê huyện Nghi Xuân, làm việc tại Hà Nội) đã quyết định trả vé và được nhà xe tạo điều kiện nhận lại số tiền đã chuyển dù chị đã đặt vé trước đó.

Theo ghi nhận, trước tình hình dịch Covid-19 tái bùng phát trong cộng đồng, để đảm bảo an toàn, nhiều trường học, đơn vị ở một số tỉnh, thành phố đã tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, người lao động nghỉ tết trước lịch đã công bố. Do vậy, nhiều khách hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt đổi hoặc trả vé xe các tuyến đường dài do lịch trình học tập, công tác thay đổi.

Phòng dịch bệnh Covid-19, các nhà xe phát khẩu trang và bố trí dung dịch sát khuẩn cho hành khách.

Chị Trần Thị Hiền – đại diện văn phòng xe Văn Minh tại Hà Tĩnh cho biết: "Trong tuần qua có rất nhiều khách hàng ở Hà Tĩnh đổi hoặc trả vé. Với những khách hàng đổi hoặc trả vé trước thời gian quy định thì sẽ không phải mất phí, còn những khách hàng giao dịch sau thời gian quy định sẽ mất 50% phí vé đã mua”.

Cũng theo chị Hiền, do nhu cầu đổi, trả vé của người dân lớn khiến cho doanh thu của đơn vị giảm khoảng 50%. Những ngày áp tết (nhất là từ 26 đến 30 tết), nhiều xe trước đó đã kín lịch thì nay ghế trống còn rất nhiều. Mặc dù lượng khách giảm mạnh song nhà xe vẫn bố trí 100% phương tiện vận tải như kế hoạch; tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 100% hành khách lên xe phải đeo khẩu trang và nhà xe bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn tại nhiều vị trí để khách hàng sử dụng.

Hiện nay, nhiều tuyến xe đường dài xuất phát từ Hà Tĩnh bị giảm khách đột ngột.

Ngoài tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội, Hà Tĩnh - Đà Nẵng, thì nhiều tuyến vận tải đường dài khác như: Hà Tĩnh – Huế, Hà Tĩnh – TP Hồ Chí Minh… cũng bị giảm lượng khách đột ngột do dịch bệnh. Nếu như những năm trước, đây là thời điểm “ăn nên làm ra” của ngành vận tải thì năm nay tình hình kinh doanh khá ảm đạm.

Anh Trần Văn Trình (quê Hà Tĩnh, làm việc tại TP Hồ Chí Minh) cho hay: "Tôi đã mua vé của nhà xe Hiếu Viện để về quê vào ngày 28 âm lịch. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh nên tôi quyết định ở lại cho an toàn. Rất may là nhà xe đã thông cảm, tạo điều kiện cho tôi trả vé mà không mất phí”.

Các nhà xe coi trọng công tác vệ sinh, phòng dịch bệnh Covid-19.

Ông Bùi Văn Viện – Giám đốc Công ty Thương mại vận tải Hiếu Viện (TP Hà Tĩnh) thông tin: “Chúng tôi chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn và ngược lại. Dịp này, doanh nghiệp đã bán ra hơn 1.500 vé xe tết (40 đầu xe). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khoảng 700 khách, nhất là chiều về từ TP Hồ Chí Minh - Hà Tĩnh đã hủy chuyến, trả vé.

Chia sẻ với khách hàng, chung tay phòng chống dịch Covid, nhà xe không trừ % chi phí. Đồng thời, chúng tôi vẫn bố trí đúng lịch trình dù không đủ khách và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Trong thời điểm xăng dầu tăng giá, lượng khách giảm gần 50% là một thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp khi vẫn duy trì đúng lịch trình đã bố trí trước”.

Nhân viên Bến xe Hà Tĩnh giám sát chặt mọi hoạt động trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo ghi nhận, dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng tác động lớn tới hoạt động của Bến xe Hà Tĩnh. Ông Bùi Phan Lương – Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh thông tin: “Trong dịp tết Nguyên đán này, ngành vận tải của Hà Tĩnh ảnh hưởng nặng do dịch bệnh Covid-19. Nhiều nhà xe bị giảm khách đột ngột kéo theo nguồn thu của bến xe cũng bị giảm khoảng 1/3. Trong điều kiện nhiều khó khăn, bến xe càng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch và giám sát chặt việc kinh doanh của các nhà xe”.

Thảo Hiền – Khánh Ngọc