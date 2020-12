Quản lý thị trường Hà Tĩnh “gác cửa” mùa mua sắm lớn nhất trong năm

Còn hơn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán, đây cũng là thời điểm hoạt động mua bán sôi động nhất trong năm. Nhằm ngăn các hành vi kinh doanh trái pháp luật, lực lượng quản lí thị trường (QLTT) Hà Tĩnh đang tích cực ra quân kiểm soát hàng hóa lưu thông trên địa bàn.

Đội QLTT số 1 kiểm tra tại cửa hàng tạp hóa trên đường Hà Hoàng (xã Thạch Trung -TP Hà Tĩnh).

Những ngày này, Đội QLTT số 1 đang tập trung lực lượng để kiểm tra hàng hóa tại các chợ, tiệm tạp hóa, trung tâm mua sắm, các kho hàng… trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà và Thạch Hà.

Ông Trương Quang Thắng – Đội trưởng Đội QLTT số 1 cho biết: “Trong đợt cao điểm này, chúng tôi tập trung kiểm soát các nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán như: bánh kẹo, mứt, bia rượu, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghiệp, hàng gia vị… Trong đó, kiểm tra chủ yếu các nội dung: nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa, việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, hạn sử dụng...”

Lực lượng QLTT kiểm tra giấy tờ kinh doanh tại một số cửa hàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Tại Đội QLTT số 4 - đơn vị phụ trách địa bàn Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, công tác “gác cửa” cũng đang được triển khai tích cực. Ông Nguyễn Tư Phú – Đội trưởng Đội QLTT số 4 cho hay: Những tháng cuối năm, sức mua bắt đầu tăng lên. Càng gần tết, hoạt động mua bán càng nhộn nhịp nên đơn vị tập trung ra quân kiểm tra hàng hóa, nhất là các mặt hàng phục vụ dịp tết để đảm bảo không xảy ra tình trạng buôn bán hàng hóa kém chất lượng, hàng cấm, hàng nhái. Những ngày qua và tới đây, chúng tôi tập trung “chốt chặn” tại các chợ, tạp hóa, cơ sở sản xuất kinh doanh và khu vực mua bán hàng hóa phát sinh trong dịp lễ tết.

Cuối năm là cao điểm mua sắm nên công tác kiểm tra hàng hóa được tăng cường nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Cùng với đội 1 và đội 4, các đơn vị thuộc Cục QLTT cũng luôn đảm bảo 100% quân số, chủ động bám sát địa bàn, mở các đợt kiểm tra, nắm bắt diễn biến thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Đông – Đội trưởng Đội QLTT số 2 cho biết: “Cùng với hoạt động kiểm tra hàng hóa lưu thông trên địa bàn Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh và Nghi Xuân, đội cũng chú trọng kiểm soát nhóm mặt hàng cấm, mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội như pháo nổ, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực… Đồng thời, tuyên truyền để tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, người tiêu dùng nâng cao ý thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh và văn hóa tiêu dùng, nhắc nhở tiểu thương chấp hành niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết”.

Công tác “gác cửa” hàng tết đang được Đội QLTT số 4 triển khai tích cực.

Từ đầu tháng 12, Cục QLTT Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch số 257/KH-CQLTT về cao điểm kiểm tra, kiểm soát hàng hóa cuối năm 2020 và trước, trong, sau đến Tết Nguyên đán 2021. Theo đó, đơn vị đã chỉ đạo các đội trực thuộc tăng cường kiểm soát thị trường nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng lậu; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm an toàn thực phẩm, gian lận thương mại; các trường hợp lợi dụng tình hình sức mua trên thị trường tăng vào dịp lễ tết để đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, gây bất ổn thị trường...

Nhiều mặt hàng phục vụ tết như bánh kẹo, mứt, các loại hạt... đã được các cửa hàng bày bán.

Ông Nguyễn Đình Khoa – Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà Tĩnh thông tin: “Dù việc kiểm soát thị trường là hoạt động thường xuyên của ngành, tuy nhiên, cuối năm, hoạt động mua sắm diễn ra sôi động, lượng hàng hóa lưu thông lớn, thị trường diễn biến phức tạp và cũng là cơ hội để kẻ gian lợi dụng buôn bán hàng kém chất lượng, hàng giả.

Vì vậy, để đảm bảo ổn định thị trường dịp tết, lực lượng tăng cường lực lượng cũng như địa bàn kiểm tra, kiểm soát, kết hợp lồng ghép tuyên truyền các cơ sở sản xuất, kinh doanh đúng luật. Đến thời điểm này, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định, không xảy ra những vấn đề nổi cộm”.

Đội QLTT số 2 kiểm tra hàng hóa tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

Sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm góp phần đẩy lùi nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại. Tuy nhiên, để có một cái tết an toàn, lành mạnh, mỗi người tiêu dùng cần tìm hiểu, lựa chọn cho mình những mặt hàng, đơn vị kinh doanh uy tín để mua sắm phục vụ gia đình trong dịp tết.