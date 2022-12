Sản phẩm “made in” Hà Tĩnh tham gia 20 hội chợ thương mại trên cả nước

Theo thống kê của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, hàng trăm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các đặc sản của tỉnh đã tham gia 20 hội chợ, triển lãm trên cả nước.

Hà Tĩnh tham gia 4 gian hàng với gần 60 sản phẩm tại Triển lãm Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 (tổ chức tại Sơn La vào cuối tháng 5/2022).

Trong đó, có 5 sự kiện do tỉnh tổ chức trong tỉnh và tại Hà Nội với quy mô mỗi hội chợ từ 40 – 100 gian hàng; 15 sự kiện do các đơn vị, địa phương tổ chức ở các tỉnh, thành như: Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị…, Hà Tĩnh tham gia trưng bày 2 – 6 gian hàng/hội chợ.

Có thể kể đến một số sự kiện quy mô lớn như: hội chợ thương mại quốc tế “VIỆT NAM EXPO” năm 2022; hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc; triển lãm trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022; hội chợ thương mại Festival Huế năm 2022; hội chợ Thương mại Quốc tế khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng - Quảng Trị 2022...

Phiên chợ đêm thí điểm gắn với tuyến phố đi bộ ở TP Hà Tĩnh diễn ra đầu tháng 9/2022 có doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng.

Sản phẩm tham gia các hội chợ, chương trình triển lãm chủ yếu là sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các đặc sản có thương hiệu của tỉnh như: giò me Tiến Giáp, tinh bột nghệ An Tâm, nhung hươu Hiền Ngọc, chẻo Bà Châu, nước mắm Phú Sáng...

Tham gia các hội chợ, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất không chỉ bán được hàng hóa mà còn có cơ hội kết nối với đối tác kinh doanh. Sau các hội chợ, nhiều đơn vị sản xuất đã ký kết được hợp đồng tiêu thụ dài hạn với các đại lý, cửa hàng.

Khách tham quan gian hàng sản phẩm Hà Tĩnh tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2022.

Ngoài ra, từ đầu năm 2022 tới nay, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh cũng tổ chức tham gia 6 hội nghị, hội thảo nhằm giao lưu kết nối, tìm kiếm các đầu mối tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của tỉnh.

Ngọc Loan