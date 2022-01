Sẵn sàng khai mạc Hội chợ sản phẩm OCOP và đặc sản Hà Tĩnh

Thời điểm này, tại Trung tâm thương mại Vincom, công tác chuẩn bị cho Hội chợ sản phẩm OCOP và đặc sản Hà Tĩnh năm 2022 đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào tối nay.

Hội chợ sản phẩm OCOP và đặc sản Hà Tĩnh năm 2022 diễn ra từ 21 - 25/1/2022, có quy mô 100 gian hàng với sự tham gia của 13 địa phương và 7 đơn vị là các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hội chợ lần này quy tụ nhiều sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của các địa phương như: giò me Tiến Giáp (Hương Khê), nước mắm Hoài Yến (Thạch Hà), mực Ngọc Điệp (Lộc Hà), giò lụa Trường An (Can Lộc), hải sản khô Hoa Linh Chi (Nghi Xuân), gạo Ngọc Mầm (Thạch Hà), cá mờm rim lạc (TX Kỳ Anh), nước mắm Thu Hùng (Cẩm Xuyên), cam Hoài Luân (Vũ Quang)...

Ông Võ Quang Hòa - chủ cơ sở sản xuất tinh bột nghệ Nhân Hòa (Đức Lạng, Đức Thọ) cho biết : "Đến với hội chợ lần này, chúng tôi mang tới hơn 100 hộp tinh bột nghệ để giới thiệu với khách tham quan. Qua hội chợ, hy vọng sản phẩm của cơ sở sẽ được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn”.

Để thu hút khách hàng, các địa phương đều giành nhiều thời gian để bố trí, dựng cảnh phù hợp, đẹp mắt.

Tham gia hội chợ lần này, Văn phòng Nông thôn mới tỉnh có 4 gian hàng giới thiệu sản phẩm. Đơn vị đang tập trung trang trí không gian, bố trí sản phẩm nhằm thu hút khách tham quan.

Hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và một số đặc sản của Hà Tĩnh nhằm thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm và các đặc sản nổi tiếng của tỉnh; tạo mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ.

Lực lượng đoàn viên của TP Hà Tĩnh hỗ trợ các cơ sở sắp xếp sản phẩm lên kệ, chuẩn bị sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào tối nay.

Hội chợ cũng góp phần tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, phục vụ Nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Một số gian hàng đã hoàn thành khâu dựng khung rạp, trang trí, trưng bày sản phẩm và bắt đầu đón khách hàng đến tham quan, mua sắm.

Anh Đặng Đình Minh - HTX Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh) cho biết: “Từ sáng sớm, chúng tôi đã mang sản phẩm nước mắm, cá mờm rim lạc, hải sản khô... để chủ động cho công tác sắp xếp, bố trí gian hàng. Dịp này, chúng tôi mong sẽ bán được nhiều sản phẩm và nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng”.

Được biết, cùng với trưng bày và bán các sản phẩm, trong khuôn khổ chương trình, hội chợ còn tạo điểm nhấn với các hoạt động như: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm, tổ chức bình chọn và khen thưởng các tổ chức, cá nhân có gian hàng đẹp, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, trò chơi dân gian...

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của ban tổ chức, các cơ sở, chính quyền địa phương và nội dung chương trình phong phú, hấp dẫn, hội chợ sẽ là cầu nối đưa sản phẩm OCOP và đặc sản Hà Tĩnh tiếp tục vươn xa, khẳng định uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

Thái Oanh - Ngọc Loan