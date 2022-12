Siết chặt kiểm soát hàng hóa, góp phần lành mạnh thị trường tết ở Hà Tĩnh

Hơn 1 tháng qua, lực lượng Quản lý Thị trường Hà Tĩnh đã thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nhằm đảm bảo cho người tiêu dùng yên tâm mua sắm dịp tết Nguyên đán sắp tới.

QLTT Hà Tĩnh mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường từ ngày 10/11.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh Nguyễn Đình Khoa cho biết: “Cục đã ban hành kế hoạch số 180/KH-CQLTT về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão, bắt đầu từ ngày 10/11. Theo đó, đơn vị chỉ đạo các đội trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn; tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, các tuyến trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”.

Quản lý địa bàn TP Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà và Thạch Hà với số lượng cửa hàng kinh doanh và lượng hàng hóa tập kết lớn nhất tỉnh, Đội QLTT số 1 tích cực bám nắm cơ sở, mở các đợt ra quân kiểm tra, nắm bắt diễn biến thị trường hàng hóa.

Lực lượng QLTT kết hợp tuyên truyền ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh.

Theo ông Trương Quang Thắng - Đội trưởng Đội QLTT số 1, đơn vị tập trung kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp tết như: lương thực, thực phẩm, thuốc lá, hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, xăng dầu… Qua công tác kiểm tra, thị trường hàng hóa được kiểm soát ổn định, chưa xảy ra vấn đề “nổi cộm” liên quan đến hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại.

“Trong quá trình kiểm soát, xử lý vi phạm, đơn vị kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân chấp hành đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh và ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng” - ông Trương Quang Thắng cho biết.

Thực hiện kế hoạch của Cục QLTT tỉnh, Đội QLTT số 5 cũng triển khai các giải pháp trong công tác quản lý hoạt động thương mại, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Đội QLTT số 5 kiểm tra hàng hóa tại thị trấn Phố Châu (Hương Sơn).

Ông Võ Viết Linh - Đội trưởng Đội QLTT số 5 cho biết: “Trên địa bàn 2 huyện Đức Thọ và Hương Sơn do đơn vị phụ trách hiện có khoảng 1.500 cơ sở kinh doanh, trong đó có khoảng hơn 700 cơ sở kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, hàng bánh kẹo. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung lực lượng, thường xuyên kiểm tra hàng hóa lưu thông, trong đó, chú trọng kiểm tra các nội dung về nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm, niêm yết giá, khối lượng đo lường… Từ đầu tháng 11 đến nay, đội đã xử phạt 38 vụ vi phạm, xử phạt hơn 63 triệu đồng với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, an toàn thực phẩm, niêm yết giá…”.

Trong đợt cao điểm này, ngoài các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, lực lượng QLTT cũng phối hợp kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán các mặt hàng cấm như: pháo, đèn trời, văn hóa phẩm có nội dung xấu…

Thị trường hàng hóa những ngày cuối năm dần sôi động với lượng hàng phong phú, sức mua ngày càng tăng cao.

Hà Tĩnh hiện có 1 trung tâm thương mại, 3 siêu thị, 151 chợ truyền thống và hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện ích, siêu thị mini phân bổ tại các huyện, thành phố, thị xã. Những tháng cuối năm, đặc biệt là gần tết, hoạt động mua sắm ngày càng nhộn nhịp, sôi động; hàng hóa phong phú, đa dạng. Đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng kinh doanh hàng nhái, hàng giả, gian lận thương mại. Sự vào cuộc của lực lượng QLTT sẽ góp phần ổn định thị trường, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong kinh doanh để người dân yên tâm mua sắm và đón tết an toàn, lành mạnh.

Theo thống kê, từ ngày 10/11 (thời gian bắt đầu mở đợt cao điểm kiểm tra) đến nay, Cục QLTT Hà Tĩnh đã kiểm tra 106 trường hợp, phát hiện và xử lý 103 vụ vi phạm. Số tiền xử phạt hành chính hơn 360 triệu đồng; trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy hơn 190 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là: kinh doanh hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhái nhãn hiệu; không niêm yết giá hàng hóa; vi phạm về điều kiện bảo đảm trong kinh doanh, bảo quản an toàn thực phẩm…

Lực lượng QLTT dán thông báo đường dây nóng tại các cửa hàng xăng dầu để kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân.

“Kiểm soát thị trường là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong năm của lực lượng QLTT. Thời điểm cuối năm, thị trường sôi động, hàng hóa lưu thông lớn nên chúng tôi tập trung cao độ nhằm đảm bảo thị trường ổn định, hàng hóa chất lượng, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục thông báo số điện thoại đường dây nóng (0943.294.389) của Cục QLTT và của các đội tại các siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng kinh doanh xăng dầu để người dân kịp thời phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh” - Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Nguyễn Đình Khoa thông tin.

Ngọc Loan