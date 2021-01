Tiêu chuẩn OCOP 3 sao, “vé thông hành” để giò lụa Can Lộc kết nối thị trường

Được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, giò lụa Trường An ở thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) liên tục nhận thêm nhiều đơn hàng mới cho thị trường tết.

Video: Anh Nguyễn Mạnh Nam nói về chất lượng sản phẩm giò Trường An.

Những ngày gần đây, công nhân cơ sở sản xuất liên tục tăng ca

Những ngày này, người làm nghề ở cơ sở sản xuất giò lụa Trường An thuộc tổ dân phố Khe Thờ, thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc) bận rộn với việc tăng ca để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Sản phẩm giò lụa Trường An được công nhận OCOP 3 sao trong những ngày cuối cùng của năm cũ là nguồn động viên lớn đối với cơ sở sản xuất trong nỗ lực xây dựng thương hiệu sản phẩm sạch. Đây còn là “tấm vé thông hành” để giò lụa Trường An mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho sản phẩm giò OCOP 3 sao đầu tiên ở Can Lộc.

Giò được hấp cách thủy bằng lò theo nhiệt độ và thời gian quy định

Anh Võ Văn Hùng, nhân viên cơ sở sản xuất giò lụa Trường An cho biết: “Thời gian này, lượng khách đặt hàng tăng gần gấp đôi so với trước, chúng tôi phải thường xuyên tăng ca với khối lượng sản xuất mỗi ngày gần 100 kg thịt. Thu nhập được cải thiện nên chúng tôi càng ý thức hơn vai trò của người làm nghề trong việc tuân thủ quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để củng cố thương hiệu”.

Giò lụa Trường An tuân thủ quy trình “3 không”: không sử dụng chất bảo quản, không hàn the và không phụ gia tạo vị, tạo màu.

Khởi nghiệp từ năm 2014, cơ sở sản xuất giò Trường An, thị trấn Đồng Lộc đã từng bước khẳng định thương hiệu bằng việc tuân thủ quy trình sản xuất “3 không”: không sử dụng chất bảo quản, không hàn the và không phụ gia tạo vị, tạo màu.

Qua quá trình làm lạnh, dán nhãn mác, giò được hút chân không để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo quản lâu hơn.

Anh Nguyễn Mạnh Nam, chủ cơ sở sản xuất giò Trường An cho biết: “Để giò đạt chất lượng như mong muốn, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là chất lượng nguyên liệu. Vì thế, từ 1 giờ 30 phút sáng, tôi đã đến các lò mổ trên địa bàn để lựa chọn thịt, quá trình chế biến được thực hiện công phu với việc tẩm ướp bằng gia vị truyền thống, trang thiết bị làm giò cũng được vệ sinh sát khuẩn kỹ càng sau mỗi lần sản xuất. Tôi cũng đã lắp đặt camera giám sát tại nơi sản xuất để tiện theo dõi quy trình sản xuất...”.

Quá trình sản xuất được giám sát bằng camera

Để tăng độ tin cậy, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thời gian qua, anh Nam cũng đã mua sắm thêm nhiều loại máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất như: máy xay thịt, lò hấp cách thủy, tủ làm lạnh, máy hút chân không… để giữ được màu sắc, hương vị, tránh hư hỏng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Nhờ thế, sản phẩm của cơ sở sản xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương mà còn được các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn tin tưởng lựa chọn đưa vào thực đơn bán trú.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm truyền thống là giò lụa, thời gian qua, cơ sở sản xuất giò Trường An còn mở rộng quy mô, sản xuất thêm các loại xúc xích, giò me.

Niềm vui của những người sản xuất còn được nhân lên khi giò me - sản phẩm của họ cũng giành giải nhất tại hội chợ ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh. Đây là cơ hội để quảng bá, kết nối thị trường, đưa sản phẩm vươn xa hơn nữa.

Giò me Trường An giành giải nhất tại hội chợ ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Anh Phan Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc cho biết: “Sắp tới, địa phương sẽ tạo điều kiện để cơ sở sản xuất giò Trường An mở cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm. Đây cũng là kênh để giới thiệu quảng bá đến với người tiêu dùng, với du khách để nâng tầm sản phẩm OCOP của địa phương”.

