“Tìm tiếng nói chung” giữa ngân hàng với doanh nghiệp

Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp Hà Tĩnh năm 2022 là kênh đối thoại đa chiều nhằm tìm ra tiếng nói chung giữa ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp, từ đó có giải pháp gỡ khó, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chiều 6/10, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Trung và Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển chủ trì hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp và triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và trên 50 doanh nghiệp, HTX tham dự hội nghị.

Giám đốc NHNN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Trung và Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc NHNN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Trung khẳng định: Đây là hội nghị kết nối, đối thoại đa chiều. Mục đích cao nhất hướng đến là đối thoại, lắng nghe để tìm ra tiếng nói chung giữa ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Từ đó có các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tại địa bàn ngày càng phát triển.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đến 30/9/2022, tổng nguồn vốn huy động toàn hệ thống ngân hàng trong toàn tỉnh đạt khoảng 83.206 tỷ đồng (giảm 4,82% so với cuối năm 2021), dư nợ cho vay đạt khoảng 88.357 tỷ đồng (tăng 23,10% so với cuối năm 2021 và vượt kế hoạch tăng trưởng năm 2022). Trong đó, dư nợ cho vay các doanh nghiệp đạt 28.433 tỷ đồng (tăng 29,45% so đầu năm). Nợ xấu đến 31/7/2022 chiếm 0,59% tổng dư nợ.

Các tổ chức tín dụng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, góp phần tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Cụ thể, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng.

Đến 31/8/2022, Ngân hàng CSXH tỉnh đã triển khai 4 chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP với dư nợ cho vay 227,08 tỷ đồng, đạt 87,91% so với kế hoạch dư nợ năm 2022.

Ông Phan Trí Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bao bì Sông La Xanh: Nếu doanh nghiệp có chiến lược phát triển tốt, ngân hàng sẽ luôn đồng hành. Đi vào hoạt động từ năm 2020 với ngành nghề xuất khẩu bao bì, doanh nghiệp chúng tôi được Ngân hàng Vietcombank Bắc Hà Tĩnh tiếp vốn để phát triển, doanh thu hàng trăm tỷ đồng/năm.

Hiện nay, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đang tích cực triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ Ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Đến 31/8/2022, có 2 ngân hàng thương mại đã cho vay hỗ trợ lãi suất đối với 2 khách hàng với doanh số cho vay hỗ trợ lãi suất là 770 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Phát - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh: Kết quả thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm còn hạn chế, chưa đáp ứng kỳ vọng. Ngành ngân hàng cần đẩy mạnh truyền thông (nhất là đối tượng, điều kiện, thủ tục...) để doanh nghiệp biết và tiếp cận.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, HTX ghi nhận sự đồng hành tiếp vốn và các giải pháp hỗ trợ trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch COVID-19, qua đó giúp doanh nghiệp có nguồn lực đầu tư sản xuất, kinh doanh, phục hồi và phát triển sau đại dịch. Đồng thời thẳng thắn trao đổi những vướng mắc trong quá trình tiếp cận tín dụng ngân hàng.

Ông Võ Huy – Phó Giám đốc Ngân hàng Agirbank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh: Chi nhánh đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng dịch COVID-19, gói cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm, giúp các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển.

Dịp này, lãnh đạo các ngân hàng thương mại cũng báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm; nêu những khó khăn đang gặp phải để cộng đồng doanh nghiệp, người dân biết và chia sẻ.

Riêng với gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm, đề nghị NHNN tỉnh có tổng hợp kiến nghị NHNN Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất Chính phủ có điều chỉnh chi tiết quy định hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng...

Ông Đậu Bá Hoan - Giám đốc Ngân hàng ACB Hà Tĩnh: Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, ACB là 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên tại Hà Tĩnh phát sinh dư nợ đối với gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm.

Trước những thắc mắc của các doanh nghiệp, HTX và ngân hàng thương mại, Giám đốc NHNN tỉnh Nguyễn Văn Trung đã giải trình và làm rõ, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu là hoạt động vay vốn và chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm.

Giám đốc NHNN tỉnh Nguyễn Văn Trung phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc NHNN tỉnh Nguyễn Văn Trung đề nghị các tổ chức tín dụng kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của ngành, của UBND tỉnh có liên quan đến hoạt động ngân hàng. Đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả trong phạm vi room tín dụng được giao đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu.

Giám đốc NHNN tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp, HTX tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị điều hành, năng lực tài chính; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch; chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin về các cơ chế, chính sách có liên quan, chủ động trong quan hệ giao dịch với các ngân hàng.

Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, đề xuất với tỉnh ban hành các cơ chế chính sách để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, HTX…

Thu Phương