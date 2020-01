Xử phạt nghiêm vi phạm nồng độ cồn, sức mua rượu, bia tết “ảm đạm”

Mức xử phạt nặng đối với những trường hợp lái xe sau khi uống rượu, bia đã khiến nhiều cửa hàng kinh doanh đồ uống có cồn trên địa bàn Hà Tĩnh “ế” khách, lượng hàng bán ra giảm mạnh dù Tết Nguyên đán đã cận kề.

Mặc dù là thời điểm những ngày cuối năm, thế nhưng tại các cửa hàng kinh doanh rượu bia, lượng khách khá thưa thớt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hà Tĩnh, theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, mức xử phạt cao đối với những hành vi vi phạm an toàn giao thông do có nồng độ cồn trong máu đã hạn chế việc dùng rượu, bia của một bộ phận lớn người dân. Thị trường rượu, bia đang có sự thay đổi đáng kể, nhiều đại lý lớn kinh doanh mặt hàng này cũng ghi nhận mức bán ra thấp kỷ lục.

Chị Trần Dương Thanh - chủ cửa hàng chuyên bán rượu nhập khẩu Dương Thanh (số 85, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Năm ngoái, cửa hàng nhập về trên 10.000 két bia, còn năm nay gần như không dám nhập. Thậm chí, nhu cầu tiêu thụ các loại rượu ngoại nồng độ cao cũng đã giảm đến 40%”.

Rượu bia “ế khách” là thực trạng chung ở hầu hết các cửa hàng kinh doanh, lượng người mua “nhỏ giọt”.

Nhiều đại lý cấp một chuyên phân phối cho thị trường toàn tỉnh cũng trong cảnh “ế” hàng. Chị Lê Thị Chiến – chủ đại lý cấp một Hùng Chiến (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Dịp tết năm nay, các đại lý nhỏ và nhà bán lẻ cấp dưới đặt hàng mua bia giảm khoảng 30%, thị trường trầm lắng mà khách không có nhu cầu lớn trong khi nguồn cung dồi dào nên giá bia đang có dấu hiệu giảm.

Lượng tiêu thụ bia năm nay ở mức thấp do người dân lo mức phạt nặng nên ít sử dụng các loại đồ uống có cồn, chuyển sang một số loại nước giải khát khác".

Các siêu thị ở TP Hà Tĩnh cũng đang có nguồn hàng lớn do nhu cầu không tăng đột biến như các năm trước.

Tại các siêu thị lớn ở TP Hà Tĩnh, khách hàng cũng không mấy mặn mà để “mạnh tay” chi tiền cho mặt hàng này. Bà Phạm Thị Hiệp Định - Phó Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: “Nếu thời điểm trước tết những năm trước, siêu thị sẽ có kế hoạch nhập thêm mặt hàng bia rượu thì năm nay cơ bản lượng dự trữ trong kho vẫn còn”.

Theo đánh giá của các đại lý, Nghị định 100/NĐ-CP còn tác động đến xu hướng tiêu dùng của người dân trong dịp tết. Các “thượng đế” khá e dè khi lựa chọn mặt hàng bia rượu, đặc biệt là các loại có nồng độ cao; chủ yếu ưu tiên chọn loại nhẹ như rượu vang ngọt, rượu mơ, rượu nho.

Khách hàng tại Hà Tĩnh tìm mua các loại vang ngọt với giá “mềm” từ 350 - 500 nghìn đồng/chai.

Đại diện showroom bia, rượu nhập khẩu Win Wine Hà Tĩnh (TP. Tĩnh) cho biết: “Lượng vang ngọt nồng độ thấp, giá từ 350 – 500 nghìn đồng/chai được nhiều khách hỏi mua hơn để làm quà biếu hay chúc nhau ly mừng năm mới”.

Mặc dù sức mua rượu, bia giảm nhưng các chủ cửa hàng đều đồng tình ủng hộ việc cấm rượu, bia khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn. “Khách hạn chế sử dụng rượu, bia, nhưng bù lại họ chuyển sang mua bánh kẹo, nước giải khát. Có lẽ sang năm sau, chúng tôi cũng cần cân nhắc lại đồ uống phù hợp với xu thế mới”, chị Lê Thị Diệu Phượng - chủ cửa hàng bánh kẹo, nước giải khát ở TP Hà Tĩnh chia sẻ.

Xử phạt nghiêm với mức phạt cao khiến người tiêu dùng phải e dè khi sử dụng rượu, bia trong dịp cuối năm và đợt tết sắp tới.

Với xu hướng chung là thị trường bia, rượu có nồng độ cao giảm mạnh lượng bán ra thì có thể thấy, những điều chỉnh trong xử lý lỗi vi phạm quy định về nồng độ cồn tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP đã và đang được người dân ủng hộ, đồng thuận cao.

Anh Lê Minh Hải (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Tết năm nay, thay vì chuẩn bị các loại rượu ngâm như mọi năm, tôi chỉ mua vài chai vang để đãi khách. Hy vọng, việc áp dụng triệt để quy định này sẽ làm thay đổi căn bản thói quen sử dụng rượu, bia của người dân”.

Set quà tặng với vang ngọt, nồng độ cồn thấp và các loại hạt đang được nhiều người tìm mua biếu tết thay vì bia, rượu mạnh.

Chị Trần Thị Thương (thị trấn Nghèn, Can Lộc) cho hay: “Sử dụng rượu, bia trong những ngày tết rất nguy hiểm do phải đi lại nhiều nơi chúc mừng nên khi luật đi vào cuộc sống, chị em chúng tôi cũng đỡ lo hẳn. Năm nay, gia đình cũng đã thống nhất mua các lại nước giải khát vì một cái tết an toàn”.

Nhóm P.V