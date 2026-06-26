Tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả các vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Chiều 26/6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tiếp tục Kỳ họp thứ 5 với phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng; đồng thời tiến hành phiên bế mạc. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp.

Theo chương trình nghị sự, trong phiên làm việc buổi chiều, kỳ họp tiếp tục phần chất vấn và trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Văn Thành về các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Đại biểu Phạm Nghĩa - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh (Tổ đại biểu số 10) đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết có bao nhiêu quy hoạch đã quá hạn 5 năm chưa được rà soát, điều chỉnh?

Đại biểu Phạm Nghĩa - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng.

Giám đốc Đặng Văn Thành cho biết: Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, thời hạn quy hoạch là 5 năm kể từ ngày được phê duyệt. Trên địa bàn đô thị Hà Tĩnh có 2 quy hoạch phân khu chưa đến kỳ rà soát gồm quy hoạch phân khu phía Nam cầu Hộ Độ và quy hoạch phân khu phường Hà Huy Tập; có 8 quy hoạch đến kỳ rà soát đang được UBND TP Hà Tĩnh (cũ) rà soát để điều chỉnh song dở dang do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Văn Thành trả lời chất vấn.

Đối với câu hỏi của đại biểu Nghĩa về trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc về cơ quan nào và giải pháp để các quy hoạch đảm bảo tính khả thi cao, người đứng đầu ngành xây dựng cho biết, thời gian thực hiện có thể kéo dài do tính chất từng quy hoạch; trách nhiệm thuộc về các cấp, ngành, địa phương và Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định quy hoạch. Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng đẩy nhanh hoàn thành quy hoạch chung đô thị Hà Tĩnh trong tháng 9/2026, vì vậy, các bất cập liên quan tới quy hoạch sẽ được tập trung xử lý.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đại biểu Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh (Tổ đại biểu số 8) đặt câu hỏi: Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng "quy hoạch treo", "dự án treo" là do chất lượng công tác lập quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vậy trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân nào? Sở có những giải pháp cụ thể gì để nâng cao chất lượng quy hoạch, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với nguồn lực và yêu cầu phát triển bền vững?

Đại biểu Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh nêu câu hỏi tại phiên chất vấn.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Văn Thành cho biết, đối với các "dự án treo", dự án chậm triển khai, tỉnh đang tập trung chỉ đạo rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để xử lý dứt điểm theo chỉ đạo của Trung ương, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai. Về giải pháp, tỉnh đã yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan hoàn thành việc rà soát, xử lý các dự án tồn đọng trong năm 2026. Đồng thời, trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung đang được triển khai, Sở sẽ phối hợp cập nhật kết quả rà soát các dự án để điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tiễn; dành quỹ đất cho các mục tiêu phát triển hiệu quả hơn, bảo đảm tính khả thi của quy hoạch và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Tiếp đó, kỳ họp nghe đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, làm rõ thêm các nội dung cử tri và Nhân dân quan tâm. 6 tháng đầu năm 2026, KT-XH tỉnh nhà tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chính. Nông nghiệp phát triển theo hướng ổn định, bền vững; thương mại, dịch vụ, du lịch có chuyển biến tích cực. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số bước đầu tạo ra những chuyển biến đáng ghi nhận trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm; đồng thời nêu các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định. Bên cạnh kết quả đạt được, UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, gây khó khăn cho Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, UBND tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục hạn chế, tồn tại. Đồng thời, tập trung cao, quyết liệt, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: tiếp thu các vướng mắc được phản ánh qua phiên chất vấn để chỉ đạo khắc phục, hoàn thiện cơ chế, quy định. Rà soát, hoàn thiện để nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Các đại biểu lắng nghe phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tập trung hiện thực hóa các định hướng phát triển chiến lược mới, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, bền vững, hiện đại. Tập trung tháo gỡ các nút thắt lớn để khơi thông nguồn lực phát triển. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57, tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, từng bước chuyển hóa thành nguồn lực phát triển thông qua thúc đẩy phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch, dịch vụ…

Về một số nhiệm vụ cấp bách trước mắt, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường các biện pháp PCCC rừng; phòng cháy tại khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao; tăng cường giám sát chặt chẽ, kiểm soát nghiêm tình trạng đốt thực bì trong mùa nắng nóng. Tăng cường quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt. Tập trung triển khai Đề án nâng cao năng lực phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn và xã hội hóa đầu tư hạ tầng xử lý rác.

Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, kỳ họp đã dành gần 1 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào 4 lĩnh vực: công thương, giáo dục và đào tạo, nội vụ, xây dựng. Phiên chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đã có 34 lượt đại biểu tham gia chất vấn, tranh luận và chất vấn lại tại hội trường với tổng số 52 câu hỏi. Các thành viên UBND tỉnh đã nghiêm túc trả lời chất vấn, cơ bản làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm; tiếp thu các ý kiến của đại biểu, giải trình, làm rõ thêm những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và xác định các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp phát biểu, làm rõ thêm nhiều vấn đề thuộc trách nhiệm điều hành của UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng nhấn mạnh các nội dung trọng tâm đối với các nhóm chất vấn tại kỳ họp. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết tại phiên chất vấn; khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và kết quả cụ thể. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung đã được chất vấn, giải trình và cam kết tại kỳ họp này; lựa chọn một số nội dung trọng tâm, có nhiều ý kiến của cử tri và đại biểu để tổ chức giám sát chuyên đề; báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

HĐND tỉnh đề nghị cử tri, Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục đồng hành, chia sẻ với những khó khăn, thách thức của tỉnh; tích cực tham gia giám sát, góp ý xây dựng chính quyền; chung sức cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.