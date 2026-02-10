Từ chuyện người phụ nữ tưởng mất ôtô và con, cảnh báo việc để trẻ một mình trên xe

Sáng 9/2, câu chuyện về việc người phụ nữ hốt hoảng cho rằng xe ôtô cùng con trai khoảng 4 tuổi đang ở trong xe bị “ai đó” lấy mất khi vào mua hàng chỉ chừng 5 phút đã gây xôn xao khu vực đầu đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Công an phường Thành Sen cũng nhận được tin báo, vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, thực tế không hề có việc xe ôtô cùng con nhỏ của người phụ nữ bị lấy đi như tin báo. Thay vào đó, chỉ là do người này nhớ nhầm vị trí đỗ xe – xe đỗ ở đường Lý Tự Trọng nhưng lúc ra lấy xe lại tìm ở đường Xuân Diệu.

Tới khi trấn tĩnh lại, chị mới nhớ được vị trí xe đã đỗ. Lúc ra tới nơi, xe vẫn đang nổ máy, phía trong cậu con trai 4 tuổi vẫn chơi đùa vui vẻ trong thời gian chờ mẹ.

Khi ngồi trong một chiếc xe ôtô quá nóng, đứa trẻ có thể bị tổn thương não bộ và thận do nhiệt độ cơ thể tăng quá cao vì sốc nhiệt và ngạt thở.

Tạm bỏ qua những lý do dẫn tới việc người phụ nữ “quên” vị trí đỗ xe dẫn tới sự việc ồn ào không đáng có. Có một việc ít được nhiều người chú ý nhưng lại có thể gây hậu quả nghiêm trọng là để trẻ em một mình trong xe ôtô.

Trong sự việc sáng 9/2, may mắn là người phụ nữ để xe nổ máy, điều hòa vẫn hoạt động nên chưa có chuyện già xảy ra. Thử đặt trường hợp, người mẹ – với suy nghĩ sẽ vào mua đồ nhanh mà tắt máy xe, trong khoảng thời gian “quên” vị trí phương tiện, có thể dẫn tới hậu quả khôn lường với người con.

Khi trẻ em “bị bỏ quên” một mình trên ôtô, dù là vô tình và trong ít phút ngắn ngủi, để người lớn đi mua đồ hay xử lý việc cá nhân, vô tình đẩy trẻ vào tình huống dễ gặp sự cố.

Môi trường trong ô tô sẽ rất ngột ngạt nếu bị đóng kín cửa.

Mối nguy lớn nhất và dễ nhận diện nhất nhưng vẫn có thể bị bỏ qua, đó là nhiệt độ - một “kẻ thù vô hình” với sức khỏe của trẻ. Nhiều bậc phụ huynh vẫn giữ quan niệm sai lầm rằng nếu đỗ xe dưới bóng râm hoặc hạ hé cửa kính bên trong sẽ đủ thoáng mát, nhưng thực tế, khoa học đã chứng minh điều ngược lại hoàn toàn.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua kính, làm nóng các bề mặt nội thất như ghế da, bảng điều khiển và vô lăng, sau đó nhiệt lượng này tỏa ra và bị giữ lại trong xe, khiến nhiệt độ xe tăng nhanh. Việc hé cửa kính vài cen-ti-mét hầu như không có tác dụng đáng kể trong việc làm chậm quá trình tăng nhiệt này.

Trong không gian bí bách ấy, cơ thể trẻ em dễ chịu tác động hơn so với người trưởng thành do khả năng điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện. Sốc nhiệt trong xe hơi không diễn ra từ từ như chúng ta tưởng tượng, nó ập đến nhanh, thầm lặng và tàn khốc, khiến đứa trẻ rơi vào trạng thái mất ý thức trước khi kịp kêu cứu.

Việc để trẻ em một mình trên ô tô tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng của trẻ.

Tuy nhiên, nhiệt độ không phải là mối đe dọa duy nhất rình rập trong khoang xe đóng kín, mà sự an toàn của trẻ còn bị đe dọa bởi chính sự hiếu động và tò mò của lứa tuổi. Khi bị bỏ lại một mình, trẻ em thường có xu hướng khám phá không gian xung quanh, và ghế lái, với vô vàn nút bấm, cần gạt - "luôn là nơi hấp dẫn nhất".

Một đứa trẻ hoàn toàn có thể vô tình gạt cần số, nhả phanh tay khiến chiếc xe trôi tự do, gây tai nạn cho chính mình hoặc người đi đường, nhất là khi xe đỗ ở địa hình dốc. Nguy hiểm hơn là hệ thống cửa kính điện, một tiện ích hiện đại nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ. Trường hợp nếu chẳng may trẻ thò đầu hoặc tay ra ngoài, vô tình chạm vào nút đóng kính và bị kẹt cứng, dẫn đến ngạt thở hoặc chấn thương nghiêm trọng.

Cùng đó, việc để trẻ một mình trong xe còn tạo điều kiện cho kẻ xấu thực hiện hành vi trộm cắp hoặc có ý đồ xấu với trẻ, biến một tình huống ngỡ như an toàn trở thành sự việc “khó lường”.

Cuối năm, áp lực công việc cùng nhiều lo toan dịp tết dẫn tới việc các bậc cha mẹ “nhớ nhớ – quên quên”. Có những sai lầm có thể sửa chữa, nhưng việc để một đứa trẻ đơn độc trong không gian kín mít của chiếc xe ô tô, có thể khiến cha mẹ phải “dằn vặt suốt đời”.

Tại một số tỉnh, thành ở nước ta, đã có không ít trường hợp để lại hậu quả đau lòng xuất phát từ việc trẻ em bị bỏ quên trên xe ôtô.

Pháp luật tại nhiều quốc gia đã coi hành vi để trẻ trong xe một mình là phạm pháp, nhưng bản án nặng nề nhất không nằm ở tòa án mà nằm ở sự hối hận muộn màng khi bi kịch xảy ra.

Việc trẻ bị bỏ quên trong ô tô có thể dẫn tới những sự việc đau lòng. Trong ảnh: Vào tháng 5/2024, một cháu bé 4 tuổi học trường mầm non ở tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong. Ảnh: tuoitre.vn.

Trước những rủi ro hiện hữu và thảm khốc đó, thông điệp dành cho mỗi bậc phụ huynh và người lớn là vô cùng rõ ràng: “Không bao giờ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, để trẻ em ngồi một mình trong ôtô, dù xe đang nổ máy hay tắt máy, dù trời râm mát hay nắng gắt, và dù chỉ chạy đi một lát”.

An toàn của trẻ nhỏ nằm trọn trong tay người lớn, sự cẩn trọng tuyệt đối chính là cách duy nhất để bảo vệ những mầm non ấy khỏi chiếc bẫy tử thần mang tên ôtô. Đừng để sự tiện lợi nhất thời hay một phút lơ đễnh đánh đổi bằng cả tương lai của con trẻ và hạnh phúc của chính gia đình mình.