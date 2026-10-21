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Câu chuyện OCOP

Nước mắm Lương Cẩn-Mang đậm hương vị truyền thống

Lê Tú Anh - 21/10/2026 17:17
Nước mắm Lương Cẩn là một sản phẩm truyền thống của địa phương, kết tinh từ kinh nghiệm làm nghề và nguồn nguyên liệu biển.
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