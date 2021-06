10 bức tượng ngoạn mục trên thế giới

Trên khắp thế giới có hàng nghìn bức tượng điêu khắc, trong đó, một số tác phẩm nổi tiếng hơn cả, gây ấn tượng với sự sáng tạo độc lạ và kích thước khổng lồ.

Wat Plai Laem, Koh Samui, Surat Thani, Thái Lan: Nằm trên hòn đảo du lịch Koh Samui ở Thái Lan, Wat Plai Laem là ngôi đền thờ Phật Bà Quan Âm. Hình ảnh nổi tiếng của ngôi đền là pho tượng Quan Âm cao 20 m màu trắng, có 18 cánh tay, tọa lạc tại trung tâm sân đền. Không giống nhiều nơi thờ tự Phật giáo khác, Wat Plai Laem là ngôi chùa hiện đại. Tuy nhiên, các kỹ thuật được sử dụng để xây dựng ngôi đền đã có từ nhiều thế kỷ trước và dựa trên những tín ngưỡng cổ xưa. Ảnh: Aleksandr Todorovic.

Lạc Sơn Đại Phật, Tứ Xuyên, Trung Quốc: Được chạm khắc trên mặt vách đá ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên, Lạc Sơn Đại Phật là bức tượng cao 71 m. Được xây dựng từ năm 713 đến năm 803, bức tượng Đức Di Lặc khổng lồ trở thành điểm thu hút du khách nổi tiếng. Ảnh: RPBaiao.

Ushiku Daibutsu, Ibaraki, Nhật Bản: Là bức tượng cao nhất thế giới từ năm 1993 đến 2002, Ushiku Daibutsu có tổng chiều cao 120 m, bao gồm cả chân đế và đài sen. Công trình có một tầng quan sát và 3 tầng khác đóng vai trò như một bảo tàng. Tượng đồng Ushiku Daibutsu được xây dựng để kỷ niệm ngày sinh của nhà sư Shinran, người đã thành lập Jōdo Shinshū, nhánh Phật giáo phát triển rộng ở Nhật Bản. Ảnh: Eedology.

Man Meets the Sea, Esbjerg, Đan Mạch: Du khách đến thành phố Esbjerg bằng đường biển sẽ được chào đón bởi 4 bức tượng hoành tráng cao 8,2 m được chế tác bằng bê tông trắng mang tên Man Meets the Sea. Tác phẩm được công bố vào năm 1995, kỷ niệm 100 năm Esbjerg là đô thị độc lập. Ảnh: Frank Bach.

Guanyin of Nanshan, Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc: Tượng Phật Bà Quan Âm 108 m cao nhất thế giới có 3 mặt, một hướng vào đất liền và 2 mặt còn lại nhìn ra Biển Đông. Bức tượng mất 6 năm để xây dựng và được tôn trí vào năm 2005, với sự tham gia của 108 nhà sư và các tín đồ hành hương. Ảnh: Pisit Rapitpunt.

Tượng Nữ thần Tự do, New York, Mỹ: Là biểu tượng của thành phố New York, tượng Nữ thần Tự do đã chào đón du khách kể từ năm 1886. Tác phẩm là quà tặng của Pháp cho người dân Mỹ. Mặc dù bức tượng chỉ cao 47 m, công trình có phần bệ tượng cao hơn 90 m. Do đó, tượng Nữ thần Tự do cũng nằm trong top đầu những bức tượng cao nhất thế giới. Ảnh: R Scapinello.

Adiyogi Shiva, Booluvampatti, Ấn Độ: Bức tượng vị thần Hindu Shiva cao 34 m đã được tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là tác phẩm điêu khắc tượng bán thân lớn nhất thế giới. Nằm ở bang Tamil Nadu của Ấn Độ, tác phẩm nhằm mục đích truyền cảm hứng và thúc đẩy môn yoga. Tên gọi bức tượng Adiyogi có nghĩa là yogi đầu tiên, bởi vì Shiva được biết đến là người khởi xướng yoga. Ảnh: Creativecouplestudio.

Tượng Chúa Cứu thế, Rio de Janeiro, Brazil: Là một trong những bức tượng nổi tiếng nhất thế giới, tượng Chúa Cứu Thế đón khoảng 2 triệu du khách mỗi năm. Nằm trên đỉnh núi Corcovado ở Rio de Janeiro, bức tượng bằng bê tông cốt thép cao 30 m với cánh tay dang rộng dài 28 m. Được gọi là Cristo Redentor trong tiếng Bồ Đào Nha, bức tượng được hoàn thành vào năm 1931 và là tác phẩm điêu khắc theo phong cách Art Deco lớn nhất trên thế giới. Ảnh: CVC Viagens.

Ocean Atlas, Nassau, Bahamas: Nằm ở ngoài khơi bờ biển Nassau của Bahamas, Ocean Atlas là tác phẩm điêu khắc dưới nước lớn nhất thế giới. Tác giả của bức tượng là nghệ sĩ, thợ lặn và nhà tự nhiên học Jason deCaires Taylor. Bức tượng có chiều cao khoảng 5,49 m, nặng 60 tấn, được làm từ xi măng pH trung tính đặc biệt, cho phép các rạn san hô phát triển trên bề mặt. Ảnh: Retired And Travelling.

Tác phẩm điêu khắc đá Decebalus, Orsova, Romania: Decebalus có vị trí tại khu vực sông Danube ở biên giới giữa Romania và Serbia. Bức tượng khắc họa chân dung vị vua cuối cùng của người Dacia này là tác phẩm điêu khắc đá lớn nhất ở châu Âu. Cao 55 m và rộng 25 m, tác phẩm lớn hơn cả tượng Nữ thần Tự do (New York, Mỹ) và Chúa Cứu thế (Rio de Janeiro, Brazil). Ảnh: Calin Stan.

Theo loveExploring/Zing