8 địa điểm nổi tiếng trong tiểu thuyết của Dan Brown

Trong các tiểu thuyết như “Thiên thần và Ác quỷ”, “Mật mã Da Vinci”, “Hỏa ngục”… giáo sư Robert Langdon đã ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng để giải mã những câu hỏi bí ẩn.

Fountain of the Four Rivers là đài phun nước nằm ở quảng trường Piazza Navona tại Rome, Italy. Công trình được thiết kế vào năm 1651 bởi Lorenzo Bernini, làm từ đá cẩm thạch theo phong cách Baroque. Đài phun nước mô tả các vị thần của 4 con sông lớn, bao gồm: sông Nile ở châu Phi (bí ẩn), sông Danube ở châu Âu (gần với Rome nhất), sông Hằng ở châu Á (điều hướng) và sông La Plata ở châu Mỹ (giàu có). Tượng đài bốn dòng sông được nhắc đến trong tác phẩm Thiên thần và Ác quỷ. Ảnh: dreamstime.

Louvre là viện bảo tàng tọa lạc ở trung tâm lịch sử thành phố Paris, bên bờ sông Seine. Bảo tàng được thành lập vào năm 1793 gồm ba cánh (Denon, Sully và Richelieu), trong không gian rộng khoảng 73.000 m2 từng là cung điện của các vị vua nước Pháp. Mỗi cánh có hơn 70 phòng và sảnh lớn trưng bày những kiệt tác nghệ thuật như Tượng thần Vệ Nữ, Mona Lisa, Nữ thần Tự do dẫn dắt nhân dân... Nhờ Mật mã Da Vinci, lượng khách ghé thăm bảo tàng Louvre đã tăng vọt, với mong muốn tìm kiếm Chén Thánh. Ảnh: Louvre Museum.

Tu viện Westminster là nhà thờ theo kiến trúc Gothic ở London, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1987. Từ năm 1066, tu viện Westminster trở thành địa điểm tổ chức lễ đăng quang của các vị quân chủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Đây cũng là nơi an nghỉ của các vị vua, Nữ vương và nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Anh. Sau khi Mật mã Da Vinci phát hành, những người đứng đầu tu viện đã phản đối nội dung tiểu thuyết vì "không đúng về Thần học". Ảnh: People.

Trong Biểu tượng thất truyền, Robert Langdon nhận ra mình đang bị giam tại Đài tưởng niệm Washington khi thấy điện Capitol trước mắt. Tượng đài Washington là công trình tưởng niệm vị Tổng thống đầu tiên của Mỹ, được xây dựng trong hai giai đoạn 1848-1854 và 1876-1884 ở Washington, D.C. Vì thế, giờ đây du khách có thể nhận thấy sự khác nhau về độ bóng trên bề mặt cấu trúc bằng đá cẩm thạch. Khi hoàn thành vào năm 1885, tuyệt tác do kiến trúc sư Robert Mills thiết kế là công trình cao nhất thế giới (169m). Ảnh: The Culture Trip.

Vườn Boboli nằm ngay phía sau cung điện Pitti. Công viên ở Florence là một bảo tàng ngoài trời với những khoảng xanh rộng lớn và bộ sưu tập tác phẩm điêu khắc, trong đó quan trọng nhất là hang động nổi tiếng được thực hiện bởi Buontalenti. Ngoài ra, địa điểm này hiện còn lưu giữ các đài phun nước tuyệt đẹp (đài phun nước của Đại dương, đài phun nước của Hải Vương tinh), những bậc thang ở The Kaffeehaus... Trong Hỏa Ngục, Robert Langdon đã tìm ra manh mối đầu tiên trên tấm bản đồ Botticelli tại vườn Boboli. Ảnh: visitflorence.

Lịch sử phức tạp của Hagia Sophia bắt đầu khi hoàng đế Byzantine Justinianus I cho xây dựng nhà thờ tráng lệ nhìn ra bến cảng Golden Horn vào thế kỷ 6. Sau đó, công trình lần lượt trở thành thánh đường Islam (dưới thời Ottoman, từ năm 2020) và bảo tàng Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 1934-2020. Với mái vòm lộng lẫy và bốn tháp canh trang trí công phu, Hagia Sophia là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. "Trí tuệ thần thánh" cũng là địa điểm kết thúc cuộc hành trình của Robert Langdon trong Hỏa Ngục. Ảnh: Daily Sabah.

Vương cung thánh đường Sagrada Familia là kiệt tác nghệ thuật chủ nghĩa hậu hiện đại tại Barcelona (Catalunya, Tây Ban Nha). Nhà thờ được thiết kế bởi kiến trúc sư thiên tài Antony Gaudi, nhưng gần 100 năm sau khi ông mất, công trình kỳ vĩ cao 170 m này vẫn chưa thể hoàn thành. Sagrada Familia đã được UNESCO chỉ định là di sản thế giới vào năm 1984. Trong Nguồn cội, đây là địa điểm Robert Langdon tìm thấy mật khẩu nhờ đoạn cuối cuốn sách tiên tri The Four Zoas. Ảnh: Barcelona Tickets.

Một địa danh nổi tiếng khác ở Tây Ban Nha xuất hiện trong tiểu thuyết Nguồn Cội là bảo tàng Guggenheim Bilbao (xứ Basque). Công trình này được thiết kế bởi kiến trúc sư Frank Gehry với cảm hứng từ vách đá, mỏm đất, hình con tàu, dòng nước chảy... Kiến trúc của bảo tàng được xây dựng bằng vật liệu titanium này cũng phản ánh lịch sử phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu và đánh bắt cá ở Bilbao. Ngoài ra, đến Guggenheim, du khách có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm sắp đặt, đài phun nước hay nhiều bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp. Ảnh: Divisare.

Theo Zing