Biển người chào đón năm mới trên khắp thế giới

Lễ chào đón năm mới 2023 lần lượt diễn ra trên khắp thế giới với những màn đếm ngược và pháo hoa, đánh dấu sự kết thúc của năm 2022 với nhiều khó khăn.

Biển người theo dõi màn trình diễn âm thanh và ánh sáng trên Khải Hoàn Môn khi đón Năm mới ở đại lộ Champs Elysees, tại Paris, Pháp, đêm 31/12/2022.

Thủ đô Paris (Pháp) tổ chức màn bắn pháo hoa mừng năm mới đầu tiên kể từ năm 2019, với ước tính 500.000 người tập trung tại đại lộ Champs-Elysees để chứng kiến.

Do sự khác biệt về múi giờ nên thế giới không thể cùng lúc chào đón năm mới. Kiribati ở Thái Bình Dương là quốc gia đầu tiên chào đón năm mới khi đồng hồ điểm sang năm 2023 sớm hơn một giờ so với các nước láng giềng bao gồm New Zealand. Trong ảnh là màn pháo hoa trên tòa tháp Sky Tower ở trung tâm Auckland (New Zealand), khi lễ đón năm mới bắt đầu.

Sydney (Australia) là một trong những thành phố lớn đầu tiên chào đón năm mới 2023, tái khẳng định vị thế là “thủ đô của thế giới trong đêm giao thừa”, sau hai năm hạn chế vì đại dịch Covid-19. “Đêm giao thừa này, chúng tôi muốn nói rằng Sydney đã trở lại khi chúng tôi đã khởi động các lễ hội trên khắp thế giới và mang đến một năm mới thật hoành tráng”, ông Clover Moore, Thị trưởng thành phố, cho biết, Reuters đưa tin.

Nhiều người dân Trung Quốc cũng xuống đường đón năm mới. Tại thành phố Vũ Hán, nơi đại dịch Covid-19 bùng phát cách đây ba năm, hàng chục nghìn người đã tụ tập để vui chơi mừng năm mới.

Tại Hong Kong, hàng chục nghìn người đã tập trung gần cảng Victoria của thành phố để đếm ngược đến nửa đêm. Đây là lễ đón giao thừa lớn nhất của thành phố trong nhiều năm.

Tại Ukraine, lệnh giới nghiêm buổi tối vẫn được áp dụng trên toàn quốc, khiến lễ kỷ niệm đầu năm 2023 không thể diễn ra ở nhiều không gian công cộng. Tuy nhiên, ở thành phố Kyiv, nhiều người dân tụ tập gần cây thông Noel ở trung tâm thành phố để chào đón năm mới.

Trong khi đó, lễ chào đón năm mới tại Moscow (Nga) đã không có pháo hoa như mọi năm trên Quảng trường Đỏ. Nhiều thành phố khác trên thế giới cũng không tổ chức hoặc hủy bỏ màn bắn pháo hoa chào đón năm mới với nhiều lý do khác nhau. Trong ảnh, những người phụ nữ mang pháo bông trong lễ đón giao thừa ở trung tâm Moscow ngày 31/12/2022.

Màn bắn pháo hoa chào đón năm mới ở Bangkok (Thái Lan).

Người dân tụ tập trong đêm giao thừa ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Tại London, hàng chục nghìn người chứng kiến màn bắn pháo hoa đêm giao thừa của thành phố bên bờ sông Thames lần đầu tiên kể từ năm 2019. Trong ảnh, pháo hoa được bắn ra trên vòng đu quay London Eye.

Trong khi đó, thành phố New York cũng đang chuẩn bị chào đón ánh sáng rực rỡ của năm mới tại Quảng trường Thời đại. Nhiều người sẽ cùng nhau đếm ngược, chờ đợi một quả pha lê được thả xuống tại quảng trường này.

Giới chức cho biết bề mặt của quả cầu này bao gồm gần 2.700 tinh thể pha lê Waterford và sẽ được chiếu sáng bởi hơn 16 triệu màu.

Pháo hoa từ Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới, trong lễ đón giao thừa ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Người dân tụ tập chào đón năm mới ở thủ đô Manila (Philippines).

Pháo hoa được bắn trước nửa đêm vào thời khắc đếm ngược đón năm mới tại Vịnh Marina, Singapore.

