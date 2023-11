Giải Bông Sen 2023: “Tro tàn rực rỡ” lên ngôi, “Đất rừng phương Nam” trắng tay

Tại Liên hoan Phim Slamdance (Mỹ) 2023, bộ phim “Waiting for the light to change” của đạo diễn Linh Trần (Trần Lê Mỹ Linh - SN 1994, TP Hà Tĩnh) đã giành giải thưởng phim truyện xuất sắc nhất. Phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với nữ đạo diễn trẻ xung quanh giải thưởng này.