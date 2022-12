Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022

Tối 27/11, tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Bạc Liêu long trọng khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 với chủ đề “Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển”.

Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam cùng các lãnh đạo bộ, ngành Trung ương dự lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc, về phía Trung ương có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các tổ chức quốc tế, tập đoàn, doanh nghiệp. Về phía tỉnh Bạc Liêu có Ủy viên BCH ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Ngày hội với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa, dân tộc, là hoạt động thiết thực thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra cách đây tròn 01 năm. Hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy tốt hơn các giá trị các di sản, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo thêm cơ sở và động lực để phát triển KT-XH bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Một phần tư thế kỷ, Bạc Liêu đã dám nghĩ, dám làm, khai thác hiệu quả các tiềm năng và lợi thế, duy trì mức tăng trưởng khá so với khu vực ĐBSCL, nhiều năm tăng trưởng ở mức hai con số và nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực. Đặc biệt Bạc Liêu đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chủ động từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để thúc đẩy phát triển KT-XH; tiếp tục là điểm đến an toàn và hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu dự lễ khai mạc Ngày hội. Ảnh: H.T

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bạc Liêu cần tiếp tục giữ gìn, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân; chung sức, đồng lòng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực bên trong, bên ngoài để tập trung 05 trụ cột phát triển KT-XH mà đảng bộ tỉnh đã xác định, trong đó đặc biệt lưu ý các yếu tố phát triển bền vững trong tất cả các khâu, trong từng giai đoạn...

Tiết mục mở màn lễ khai mạc Ngày hội.

Thông qua các hoạt động của Ngày hội lần này, Bạc Liêu mong muốn giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch của mình đến với bạn bè trong nước và quốc tế; tạo điều kiện cho việc hợp tác trong lĩnh vực văn hóa gắn với thúc đẩy phát triển KT-XH, phát triển du lịch, tăng cường kết nối tua, tuyến, thu hút du khách. Đồng thời, đây còn là cơ hội để tỉnh kết nối với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức ký kết, hợp tác xúc tiến đầu tư - thương mại, phát triển du lịch, góp phần phát triển KT-XH trong thời gian tới...

Điểm nổi bật của Ngày hội là sự kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa với du lịch, trong đó, vừa tôn vinh giá trị bản Dạ cổ hoài lang do cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác cách đây hơn 100 năm, vừa bảo tồn và lan tỏa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại...”.

Tái hiện không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại lễ khai mạc Ngày hội. Ảnh: H.T

Sau các phát biểu của lãnh đạo Trung ương và tỉnh, lễ khai mạc tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc với 3 chương: “Bạc Liêu - cái nôi gìn giữ nghệ thuật Đờn ca tài tử”; “Tình đất, tình người Bạc Liêu”; “Bạc Liêu khát vọng hội nhập và phát triển”.

Lễ khai mạc được kết thúc bằng chương trình bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài gần 20 phút. Đông đảo người dân có mặt tại lễ khai mạc đã thực sự mãn nhãn với những màn pháo hoa làm rực rỡ.

Người dân Bạc Liêu thưởng thức chương trình bắn pháo hoa sau lễ khai mạc Ngày hội. Ảnh: H.T

Trong khuôn khổ Ngày hội được tổ chức từ 27 - 29/11, sẽ diễn ra nhiều hoạt hoạt động đa dạng, phong phú, quy mô khá lớn, có sự góp mặt của hơn 500 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên của 25 tỉnh, thành phố trên cả nước, dự kiến sẽ thu hút hơn 20.000 lượt du khách tham quan.

Ngày hội cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Năm du lịch quốc gia 2022.

Theo Báo Bạc Liêu