“Người đàn ông không tay chân” Nick Vujicic: “Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng”

Nick Vujicic là người truyền cảm hứng, nhà diễn thuyết nổi tiếng trên thế giới. Những cuốn sách của anh trở thành món quà tinh thần, lan tỏa năng lượng sống tích cực, thôi thúc vượt qua nghịch cảnh.

Cuộc chuyện cuộc đời của Nick Vujicic thực sự đã là một phép màu của cuộc sống. Hành trình vượt lên khó khăn, vượt qua nghịch cảnh, được sống với đam mê và chứng tỏ năng lực bản thân của chàng trai không tay, không chân đã giúp bao người chung cảnh ngộ hay bế tắc trong cuộc sống có thêm động lực cố gắng, tiếp tục sống và khẳng định giá trị bản thân.

Tại Việt Nam, những cuốn sách của Nick đã được chào đón là Cuộc sống không giới hạn, Cái ôm diệu kỳ, Đứng dậy mạnh mẽ, Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng, Sống cho điều ý nghĩa hơn.

Nick Vujicic - người đàn ông không tay, không chân lan tỏa năng lượng sống tích cực tới hàng triệu người trên thế giới.

Nick Vujicic là một diễn giả truyền cảm hứng người Úc. Anh sinh năm 1982 và mắc hội chứng tetra-amelia bẩm sinh. Khi chào đời, anh không có tứ chi mà chỉ có một bàn chân và 2 ngón chân nhỏ.

Sự khác biệt về ngoại hình khiến Nick từng bị bạn bè cười chê, trêu chọc và rơi vào trầm cảm. Nick từng nhiều lần tự hỏi ý nghĩa về sự tồn tại của mình và thậm chí nghĩ tới cái chết để giải quyết những bế tắc trong cuộc sống.

Chia sẻ về quãng thời gian này, anh nói: “Quãng thời gian đó là thời kỳ khó khăn mà tôi không bao giờ quên. Thế nhưng được sự ủng hộ của gia đình, tôi đã bắt đầu có thái độ sống đúng đắn để có thể vượt qua thời kỳ khốn khổ đó”.

Song, cuối cùng anh lựa chọn sống tiếp bởi anh biết, dù bản thân khác biệt, nhưng anh có gia đình, có bố mẹ hết mực thương yêu. Anh biến những khiếm khuyết của bản thân trở thành một sức mạnh to lớn, lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Nick Vujicic sinh ra với khiếm khuyết hình thể vì căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp.

Nick chấp nhận chung sống với sự thiếu sót trên cơ thể mình, thích nghi với chúng để có thể sinh hoạt như một người bình thường. Anh học cách dùng chân và một cái cán để viết chữ, gõ máy vi tính, tự sinh hoạt cá nhân và chăm sóc bản thân.

Thậm chí, chàng trai đặc biệt này còn chơi thể thao và hòa đồng với chúng bạn. Nick Vujicic đã dần chứng minh rằng, anh dù khiếm khuyết về hình thể nhưng không khác những người bình thường, biến bản thân mình thành điều kỳ diệu trong cuộc sống.

Năm 17 tuổi, Nick thành lập tổ chức phi lợi nhuận với tên gọi Life Without Limbs (Cuộc sống không có tay chân) của riêng mình với mong muốn đi khắp thế giới, mang câu chuyện về chính cuộc đời mình tiếp thêm sức mạnh, hi vọng cho những người có cùng cảnh ngộ, hay bế tắc. Các bài diễn thuyết của Nick được ủng hộ và lay động trái tim của tất cả mọi người.

Không đầu hàng số phận, Nick Vujicic trở thành biểu tượng mãnh liệt của nghị lực sống, biến những khiếm khuyết của mình trở thành cảm hứng để lan tỏa năng lượng tích cực tới người xung quanh.

Cuốn sách đầu tiên của Nick Vujicic là Life Without Limits: Inspiration for a Ridiculously Good Life (Cuộc Sống Không Giới Hạn) được xuất bản vào năm 2010 và được dịch ra hơn 30 thứ tiếng.

Trong cuốn sách này, Nick đã viết: "Bạn đẹp đẽ và quý giá hơn tất cả những viên kim cương trên thế gian này. Dẫu vậy, chúng ta nên luôn luôn đặt ra cho mình mục tiêu trở thành những con người tốt hơn, toàn thiện hơn, đẩy lùi và loại bỏ những giới hạn bằng cách mơ những giấc mơ lớn.

Trong hành trình đó, chúng ta luôn cần có những điều chỉnh nhưng cuộc đời này luôn đáng sống. Tôi đến đây để nói với bạn rằng cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, miễn là bạn còn thở, thì bạn vẫn có thể đóng góp cho cuộc đời này…".

Đến nay, Nick đã phát hành được 8 cuốn sách và được yêu thích trên khắp thế giới. Cuốn sách gần nhất của anh được ra mắt vào năm 2018 mang tên Be the Hands and Feet: Living Out God"s Love for All His Children.

Nick Vujicic và người vợ xinh đẹp trong hôn lễ vào năm 2012.

Năm 2010, Nick đã gặp gỡ người bạn đời KanaeMiyahara trong một lần diễn thuyết tại Mỹ. Kanae cho biết, cô đã yêu Nick từ cái nhìn đầu tiên và bị ấn tượng bởi tinh thần hào sảng, sự hài hước cùng những phẩm chất tốt đẹp khác của Nick. Còn với Nick, anh cảm thấy có dòng điện chạy qua người mình khi đứng cạnh Kanae.

Hai người nhận ra rằng, họ sinh ra để dành cho nhau. Họ tổ chức hôn lễ 2 năm sau đó và có với nhau bốn đứa con đáng yêu, trong đó có hai bé trai và hai bé gái.

Cuộc sống của Nick hiện tại tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Tình yêu của họ được ví như một câu chuyện cổ tích ngọt ngào đầy ngưỡng mộ giữa đời thường.

Trên tài khoản Instagram có hơn 1,6 triệu người theo dõi của mình, ngoài việc chia sẻ những hoạt động của cá nhân, Nick Vujicic cũng tự hào đăng tải cuộc sống gia đình viên mãn nhận được sự yêu thích của người hâm mộ.

Vợ chồng Nick Vujicic có 4 con chung và cuộc hôn nhân ngọt ngào.

Chứng kiến các con trưởng thành và được làm cha là điều ngọt ngào nhất mà Nick Vujicic có được.

Năm 2019, Nick từng tự hào nói về tổ ấm mình đang sở hữu: “Trước đây, tôi vẫn luôn mơ ước gặp được tình yêu của đời mình và trở thành một người cha. Giờ đây, mọi thứ đã trở thành sự thật”.

Nick cho biết gia đình vẫn là nguồn cảm hứng bất tận và là động lực giúp anh thêm lạc quan: “Những đứa trẻ là món quà Chúa đã ban tặng cho tôi. Chúng tôi đã từng ước sẽ có 2 trai, 2 gái và giờ đây mọi thứ thật trọn vẹn và hạnh phúc”. Chứng kiến các con lớn lên mỗi ngày và được ở bên người bạn đời dịu dàng, thấu hiểu, Nick tin rằng, cuộc sống đã rất may mắn và ngọt ngào với anh.

Hiện, Nick vẫn miệt mài với hành trình lan tỏa năng lực tích cực, động viên con người vượt lên nghịch cảnh để vui sống. Vợ anh trở thành hậu phương vững chắc cho anh phát triển và theo đuổi những đam mê.

Hôn nhân của Nick Vujicic và vợ được xem như một câu truyện cổ tích lãng mạn và ngọt ngào.

Nick Vujicic thấy mình may mắn khi được sống và yêu thương bởi cha mẹ. Anh cũng lan tỏa tình yêu bao la đó cho các con và những người xung quanh.

Những câu nói bất hủ của người đàn ông vượt nghịch cảnh Nick Vujicic: “Tôi là một điều kỳ diệu. Bạn cũng là một điều kỳ diệu của cuộc sống”. “Tôi chưa bao giờ gặp một người đau khổ cảm thấy biết ơn. Hoặc một người cảm thấy biết ơn đang đau khổ”. “Chúa cho bạn một cái miệng nhưng Ngài cho bạn hai chiếc tai, vì vậy bạn nên lắng nghe gấp đôi bạn nói”. “Tìm kiếm sự giúp đỡ ở người khác không phải là một dấu hiệu của kém cỏi. Đó là một dấu hiệu của sức mạnh”. “Tôi khuyến khích bạn chấp nhận rằng, bạn có thể không nhìn thấy con đường ngay bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là không có con đường”. “Bạn hãy luôn giữ ý nghĩ này”Không gì là không thể“. Khi bạn cảm thấy mình thất bại và bị lấn át bởi một thách thức lớn, hãy tin rằng không gì là không thể”. “Bạn có thể tin vào những giấc mơ của mình, nhưng bạn phải hành động để biến những giấc mơ ấy thành hiện thực”. “Những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê”. “Nếu bạn không nhận được một điều kỳ diệu, hãy tự mình trở thành một điều kỳ diệu”. “Phép màu tuyệt vời nhất là sự biến đổi từ bên trong con người chúng ta”. “Tôi chưa bao giờ thực sự tàn tật cho đến khi tôi mất hy vọng. Hãy tin tôi đi, mất hy vọng còn tồi tệ hơn cả mất chân tay”. “Tôi có thể không có tay để nắm tay vợ tôi, nhưng tôi không cần tay để nắm lấy trái tim cô ấy”. “Nỗi sợ hãi là khuyết tật lớn, nó còn lớn hơn cả việc không chân, không tay”. “Ngay cả khi bạn phải đối mặt với điều tồi tệ nhất, hãy làm hết khả năng để sẵn sàng đón đợi điều tốt đẹp nhất”.

