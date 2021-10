Oman - đất nước của những điều lạ với du khách

Oman là quốc gia không dùng giấy vệ sinh, người dân chỉ thích ăn cơm và sản xuất ra một trong những loại nước hoa đắt nhất thế giới.

Oman nằm ở phía đông nam bán đảo Ảrập, có chung biên giới với Saudi Arabia, UAE và Yemen. Đất nước này sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng với núi, thác nước, sa mạc, ốc đảo và biển. Mặc dù không phải một đất nước nổi tiếng trên bản đồ du lịch, Oman vẫn có nhiều điều thú vị để du khách khám phá.

An toàn với du khách

Oman đang nỗ lực thoát khỏi “vòng kim cô” của nền kinh tế và bắt đầu tích cực phát triển du lịch như một giải pháp thay thế. Vì vậy, du khách được chào đón ở mọi nơi. Người dân địa phương sẽ không thô lỗ khi bạn mặc quần đùi và áo phông, tuy nhiên bạn nên tuân thủ các quy tắc ứng xử của một quốc gia Hồi giáo và tôn trọng truyền thống, đức tin của người Oman.

Cảnh quan thiên nhiên tại Oman. Ảnh: 34travel

Theo số liệu của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) vào năm 2019, Oman là quốc gia an toàn thứ 5 trên thế giới. Du khách đến đây không phải lo lắng và đề phòng quá mức về vấn nạn trộm cắp khi du lịch vì người dân địa phương, nhờ vào giàu mỏ, đều có kinh tế ổn định. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bạn có thể không khoá xe hoặc ngủ với cánh cửa mở trong khách sạn.

Sản xuất nước hoa đắt hàng đầu thế giới

Thủ đô Muscat của Oman được biết đến là nơi sản xuất một trong những loại nước hoa đắt nhất thế giới có tên Amouage, với giá thấp nhất cũng hàng trăm USD. Nước hoa này bao gồm các thành phần chỉ có thể mua được trong lãnh thổ Oman.

Hãng nước hoa Amouage được thành lập vào năm 1983 khi Quốc vương Qaboos Bin Said ra lệnh cho Hoàng tử Sayyid Hamad bin Hamoud al bu Said thành lập một công ty để bảo tồn truyền thống làm nước hoa của Oman. Đồng thời, Quốc vương cũng muốn có một món quà vô giá và mang tính thương hiệu để tặng các nhà lãnh đạo trên thế giới khi họ đến thăm đất nước. Đó là lý do tại sao một số chai có biểu tượng dao găm Oman, biểu tượng quốc gia Oman và một số chai khác có biểu tượng mái vòm của Nhà thờ Hồi giáo Lớn Sultan Qaboos.

Thiên nhiên khô cằn nhưng độc đáo

Thiên nhiên là kho báu của Oman mời du khách đến khám phá. Đến đây, bạn có thể thư giãn trên những bãi biển, du lịch sinh thái, lặn và săn cá bằng giáo. Ngoài ra, bạn có thể trải nghiệm các hoạt động sa mạc như đua ngựa hoặc lạc đà. Nhiều du khách ví Oman như mặt trăng, với nhiều những ngọn núi đầy sỏi đá, không có một ngọn cỏ mọc lên. Trên thực tế, thiên nhiên của Oman rất phong phú với nhiều điểm tham quan như hang động của thung lũng Wadi Darbat, “thành phố mất tích” của Ubar, hang động Kahf al-Marnif... Trên bán đảo Musanda, ngăn cách với Oman và UAE, du khách có thể nhìn thấy các vịnh hẹp.

Từng sở hữu tấm thảm lớn nhất thế giới

Tấm thảm khổng lồ tại Nhà thờ Hồi giáo Lớn Sulta Qaboos. Ảnh: Catalina Rug

Khi ghé thăm Nhà thờ Hồi giáo Lớn Sultan Qaboos tại Muscat, bạn sẽ được chiêm ngưỡng tấm thảm Ba Tư từng giữ kỷ lục lớn nhất thế giới theo ghi nhận của Guinness, trước khi bị soán ngôi bởi tấm thảm tại Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed ở Abu Dhabi (UAE). Oman cũng nổi tiếng với những khu chợ lâu đời, đậm chất Ảrập, nơi bạn có thể mua đồ thủ công của những người dân bản địa và thưởng thức hương vị địa phương. Các khu chợ phương Đông thường đông đúc và ồn ào, nhưng ở thủ đô Oman, chúng hoàn toàn khác. Mọi thứ ở đây đều sang trọng và giới quý tộc địa phương thường đến đây để đi dạo.

Đồng tiền đắt đỏ

Đồng rial của Oman được xem là một trong những loại tiền tệ có giá trị trên thế giới, tương đương 2,5 USD hoặc 2,3 euro. Sức mua của đồng tiền này cao đến mức chính phủ phải phát hành tiền giấy mệnh giá 1/2 và 1/4 rial, và “kopecks” (đơn vị nhỏ hơn rial). Vì điều này, du khách luôn cần cẩn thận khi trao đổi tiền và mua hàng.

Không có giấy vệ sinh

Ở Oman, người dân sử dụng vòi xịt và nhà vệ sinh nào cũng có vòi xịt nên đôi khi bạn không thể tìm thấy giấy vệ sinh. Vì vậy, du khách đến quốc gia này cần lưu ý mang theo giấy vệ sinh.

Ngưởi dân địa phương Oman sống chủ yếu trong các căn biệt thự nhiều tầng. Ở đây, người ta thường xây nhà sao cho mỗi phòng đều có toilet riêng, như không gian cá nhân của người sống trong mỗi phòng. Trong một biệt thự điển hình của người Oman, bạn có thể tìm thấy 6 phòng đi kèm với 6 phòng vệ sinh.

Khí hậu nóng nực

Tháng 4 đến tháng 10 là khoảng thời gian nóng nhất tại Oman, khi nhiều người dân địa phương đôi khi không chịu được nhiệt và phải xê dịch tới các vùng nhiệt đới ở phía nam đất nước. Oman được xem là một nơi dành cho dân cắm trại. Đến đây, thay vì đặt khách sạn, bạn có thể thuê xe hơi, mang theo một chiếc lều và những vật dụng cần thiết để đi cắm trại dọc đất nước.

Người dân thích ăn cơm

Halwa - đặc sản của Oman. Ảnh: Shani

Người Oman ăn nhiều cơm và cơm là thành phần chính của nhiều món ăn. Mặc dù các món ăn phương Đông thường rất cay, song trong thực đơn của người Oman không có những món ăn cay. Đề cập đến ẩm thực Oman, ta phải nhắc tới “halwa”. “Halwa” là đặc sản của nước này, được ăn cả vào ngày lễ và ngày thường. Đây là món thạch được làm từ nhuỵ hoa nghệ tây (saffron), bạch đậu khấu, bơ sữa trâu, các loại hạt và nước hoa hồng. Ở mỗi vùng của Oman, halwa có thể được biến tấu theo nhiều kiểu khác nhau.

Người dân yêu bóng đá

Đội tuyển Oman vô địch Cup bóng đá vịnh Ảrập lần thứ 23, tổ chức vào năm 2017-2018. Sau khi đội tuyển giành chức vô địch, trên các đường phố Oman, người dân nhảy múa và hát những bài hát quốc gia. Cờ hoa ở khắp mọi nơi và người dân đổ xô ra đường ăn mừng vào ngày này.

Tin liên quan: Nhận định bóng đá Oman vs Việt Nam, 23h00 ngày 12/10: Tìm niềm hy vọng Thất bại trước Trung Quốc khiến đội tuyển Việt Nam chịu áp lực và tổn thương tinh thần không nhỏ. Vì thế, một thế trận tích cực hoặc tốt hơn nữa là có điểm trước Oman sẽ giúp cho thầy trò Park Hang Seo tìm lại niềm tin.

Theo Duy Phong t/h (VNE)