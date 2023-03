Sẵn sàng cho lễ hội xuân Văn Miếu ở thành phố Hà Tĩnh

Hoạt động trong 3 ngày lễ hội * Ngày 4/3/2023: 8h00: Khai mạc Hội sách xuân Quý Mão; tiếp đón các địa phương, cơ quan, đơn vị, Nhân dân và khách thập phương đến tham quan, dâng hương cầu may tại Văn Miếu 19h30’: Khai mạc Đêm thơ nhạc “Thành phố mùa xuân”. * Ngày 5/3/2023 8h - 8h30: Khai mạc lễ hội. 8h30 - 9 giờ: Lễ tế và lễ xin chữ cầu may. 9h - 17h30: Hội cờ thẻ, hoạt động cho chữ của thầy đồ, tham quan trưng bày sách ảnh và tổ chức các trò chơi dân gian. * Ngày 6/3/2023: Trưng bày sách, ảnh; tổ chức các trò chơi, cho chữ và thắp hương tín ngưỡng, cầu may dân gian.