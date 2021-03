TP Hà Tĩnh “tuýt còi” 1 doanh nghiệp vi phạm quy định về quảng cáo

Công ty TNHH CS Phúc Bình An, trụ sở chính tại tầng 3, số 2, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) bị xử phạt hành chính 8 triệu đồng vì sử dụng áp phích quảng cáo sai quy định tại địa điểm bán hàng…

Đội 814 phối hợp với ngành chức năng và UBND TP kiểm tra địa điểm bán hàng của Công ty tại số 38, đường Lê Duẩn (TP Hà Tĩnh)

Ông Hồ Quốc Tuấn, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin, Đội trưởng Đội Kiểm tra liên ngành các hoạt động dịch vụ văn hóa - thông tin (Đội 814) UBND TP Hà Tĩnh vừa thông tin, Đội 814 đã phối hợp với các ngành chuyên môn và UBND TP Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh tại số 38, đường Lê Duẩn (TP Hà Tĩnh) của Công ty TNHH CS Phúc Bình An và phát hiện doanh nghiệp này sử dụng áp phích quảng cáo không ghi tên, địa chỉ người quảng cáo, số lượng in, nơi in trên áp phích quảng cáo.

Công ty TNHH CS Phúc Bình An đăng ký nghề kinh doanh là buôn bán thực phẩm và thường tặng kèm quà tặng cho khách hàng.

Đội 814 đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với công ty với mức xử phạt là 8.000.000 đồng, được quy định theo Khoản 1, Điều 59 Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành thu giữ 1 áp phích quảng cáo có nội dung vi phạm; tạm giữ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tiếp tục kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định.

Công ty Công ty TNHH CS Phúc Bình An đăng ký doanh nghiệp tại trụ sở chính tại tầng 3, số 2, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) và thực hiện nghề buôn bán thực phẩm tại số 38, đường Lê Duẩn (TP Hà Tĩnh). Hình thức bán hàng chủ yếu của doanh nghiệp này là bán hàng tập trung và thường có các chính sách khuyến mãi tặng kèm cho khách hàng.

N.O