Vui tết Bunpimay cùng sinh viên Lào tại Trường Cao đẳng y tế Hà Tĩnh

Chương trình văn hóa, văn nghệ nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay đã giúp các sinh viên Lào tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đón một cái tết xa quê thật ấm cúng, ý nghĩa.

Chiều 14/4, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ và lễ buộc chỉ cổ tay nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay (tết cổ truyền của Lào, diễn ra trong 3 ngày: 13, 14 và 15/4 hàng năm )

Buổi lễ diễn ra trang trọng với tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm nét văn hóa truyền thống của nước bạn Lào do các lưu học sinh tham gia biểu diễn.

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu nhà trường đã phát biểu chúc Tết và tặng hoa cho đại diện lưu học sinh Lào.

Hội Hữu nghị kiều Lào TP Hà Tĩnh...

...và Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) tặng hoa chúc mừng các bạn lưu học sinh Lào.

Dịp này, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cũng đã tổng kết và trao giải các hoạt động thể dục thể thao chào mừng tết Bunpimay. (Trong ảnh: Trao giải nhất bóng chuyền nam cho cao đẳng Dược 5B).

Phong tục tế lễ truyền thống diễn ra trong không khí ấm áp.

Mọi người cùng tham gia lễ buộc chỉ cổ tay cầu chúc một năm may mắn, hạnh phúc.

Anh Thùy