Xem bà con giáo dân làm hang đá Bê-lem “khổng lồ” ở Hà Tĩnh

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng bà con giáo dân ở Hà Tĩnh vẫn đang tất bật dựng hang đá, trang trí nhà thờ để chào đón mùa Giáng sinh an lành.

Những ngày này, rất nhiều hang đá với đủ kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc đang được bà con giáo dân dựng lên khắp các nhà thờ, xóm đạo ở Hà Tĩnh để chào đón Giáng sinh.

Tại giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh), công việc dựng hang đá được bắt đầu từ tháng 11. Tới nay, sau 1 tháng thi công, hang đá “khổng lồ” dần đang hình thành. Theo người dân địa phương, đây là một trong những hang đá có kích thước lớn nhất Hà Tĩnh.

Ông Võ Tá Huynh (SN 1976) cho hay: Giáo xứ An Nhiên có 5 xóm giáo, việc thi công hang đá được các xóm luân phiên thực hiện. Năm nay, công việc dựng hang đá do người dân xóm giáo An Định đảm nhận. Trung bình mỗi ngày có 30 - 40 người liên tục thi công, không khí làm việc lúc nào cũng nhộn nhịp.

Theo ông Võ Tá Huynh, những ngày qua, thời tiết Hà Tĩnh có mưa lạnh nên cũng gây ảnh hưởng tới tiến độ làm hang đá, nhất là công đoạn phun sơn và hệ thống điện chiếu sáng. Tuy nhiên, bà con giáo dân vẫn cố gắng hoàn thành công trình đúng như kế hoạch.

Còn tại nhà thờ Văn Hạnh (thôn Bắc Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh), công trình hang đá Bê-lem chào đón Giáng sinh cũng đang được bà con giáo dân tất bật thi công.

Để đảm bảo tiến độ, bà con giáo dân một số nơi còn làm cả buổi đêm. Dù khá vất vả nhưng ai ai cũng luôn vui tươi, nhiệt tình trong công việc.

Hang đá Bê-lem là một biểu tượng không thể thiếu trong dịp lễ Giáng sinh. Theo ghi nhận của Báo Hà Tĩnh, nguyên liệu để dựng hang đá Bê-lem ở Hà Tĩnh chủ yếu là tre và mét. Tùy theo thiết kế mà các cây tre, mét sẽ được liên kết với nhau, tạo thành hình dạng hang đá.

Sau đó, người dân sẽ dùng hàng nghìn bao xi măng phủ lên rồi phun sơn, nhìn từ xa trông giống như những khối đá. Mọi công việc chuẩn bị cho lễ Giáng sinh đều do bà con giáo dân tự góp của, góp công cùng nhau thực hiện.

Các công việc chào đón Giáng sinh đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng.

Không chỉ có hang đá mà bà con giáo dân ở Hà Tĩnh cũng đang bắt tay vào trang hoàng nhà thờ, các ngõ xóm và ngôi nhà của mình.

Một mùa Noel mới đang về trong niềm hân hoan chờ đợi của hàng nghìn bà con giáo dân ở khắp mọi nơi. Các giáo xứ, xóm đạo đang được trang hoàng, khoác thêm một màu áo mới, mừng mùa Giáng sinh an lành, yêu thương và hạnh phúc.

Văn Đức