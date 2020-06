Trung Quốc phá hủy 95% kho tên lửa đạn đạo, hành trình khi ký INF với Mỹ, Nga

Nếu đồng ý tham gia một hiệp ước tương tự như INF về cấm triển khai, phát triển các loại vũ khí đặt trên mặt đất có tầm bắn từ 500-5.500 km, Trung Quốc sẽ phải phá hủy 95% kho vũ khí tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình hiện có. Đây là kết luận được nêu ra trong một báo cáo phân tích của Viện Quốc tế về Nghiên cứu Chiến lược (IISS) có trụ sở tại London.

Trong báo cáo có tiêu đề “Đánh giá môi trường an ninh châu Á – Thái Bình Dương năm 2020”, các nhà nghiên cứu nhận định không có lý do gì để Trung Quốc ký một thỏa thuận như vậy, xét trong bối cảnh kho tên lửa của Trung Quốc đa phần gồm các chủng loại tầm trung và tầm ngắn, tạo cho Bắc Kinh có “lợi thế so sánh” tầm chiến lược ở khu vực.

Theo ước đoán của IISS, sẽ có khoảng 2.200 tên lửa của Trung Quốc thuộc diện phải dỡ bỏ nếu chiểu theo “Hiệp ước mới kiểu INF”. Đơn cử, năm 2019, Trung Quốc mới chỉ có 90 đơn vị tên lửa đạn đạo xuyên lục đia có khả năng vươn tới đất liền Mỹ.