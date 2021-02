7 khách hàng Hà Tĩnh trúng thưởng chương trình “Mua bảo hiểm - nhận quà lớn cùng Abic”

4 khách hàng của Agribank tỉnh Hà Tĩnh và 3 khách hàng của Agribank Hà Tĩnh II là những chủ nhân may mắn nhận được 2 giải nhì, 5 giải ba của chương trình khuyến mãi “Mua bảo hiểm - nhận quà lớn cùng Abic”.

Chiều 3/2, Bảo hiểm Agribank (Abic) chi nhánh Nghệ An phối hợp với Agribank tỉnh Hà Tĩnh và Agribank Hà Tĩnh II trao 1 giải nhì, 3 giải ba cho các khách hàng tại Agribank tỉnh Hà Tĩnh...

Chương trình khuyến mãi “Mua bảo hiểm - nhận quà lớn cùng Abic” do Bảo hiểm Agribank thực hiện từ ngày 01/9/2020 đến 31/12/2020. Khách hàng khi tham gia các chương trình bảo an tín dụng, bảo hiểm vật chất ô tô của Agribank sẽ được nhận mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số trúng 1.050 giải thưởng với tổng giá trị lên đến 3 tỷ đồng.

Sau thời gian tham gia, 7 khách hàng của hai chi nhánh Agribank tỉnh Hà Tĩnh và Agribank Hà Tĩnh II đã may mắn trúng các giải thưởng giá trị của chương trình bảo an tín dụng. Trong đó, 2 giải nhì trị giá 10 triệu đồng/giải; 5 giải ba trị giá 2 triệu đồng/giải.

... trao 1 giải nhì, 2 giải ba cho khách hàng tại Agribank Hà Tĩnh II

Tại lễ trao giải, Chi nhánh Abic Nghệ An đã trao 1 giải nhì cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Duyên Định (TP Hà Tĩnh), là khách hàng tham gia mua bảo hiểm vật chất ô tô tại Agribank tỉnh Hà Tĩnh; 3 giải ba cho các khách hàng: Trần Quốc Sinh - thị trấn Nghi Xuân; Nguyễn Thị Thúy - xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc) và Nguyễn Chiến - xã Hồng Lộc (Lộc Hà), là khách hàng tham gia bảo an tín dụng tại Agribank tỉnh Hà Tĩnh.

Chi nhánh Abic Nghệ An cũng đã trao 1 giải nhì cho khách hàng Nguyễn Thị Thanh - xã Cẩm Hà (Cẩm Xuyên), 2 giải ba cho các khách hàng: Phạm Văn Cảnh - xã Gia Phố (Hương Khê) và bà Dương Thị Nga - phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh), là những khách hàng tham gia mua bảo an tín dụng tại Agribank Hà Tĩnh II.

Giám đốc Chi nhánh Abic Nghệ An - Đậu Ngọc Linh cho hay: Chương trình “Mua bảo hiểm - nhận quà lớn cùng Abic” là sự tri ân của Bảo hiểm Agribank đến tất cả các khách hàng, nhằm chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng thời gia tăng những quyền lợi, ưu đãi cho khách hàng khi tham gia sử dụng các sản phẩm của Bảo hiểm Agribank.

N.O