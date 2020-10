Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương không chủ quan, lơ là, tuyệt đối không để thiệt hại tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7, áp thấp nhiệt đới lúc 9h sáng 14/10/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành công điện khẩn gửi các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở.

Cơn bão số 7 sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Nghệ An đến Thái Bình. Địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, có khả năng mưa to đến rất to, gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương không chủ quan, lơ là, tuyệt đối không để thiệt hại tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Người nuôi cá lồng bè ở xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà) giằng néo lồng nuôi phòng bão số 7 kèm mưa lớn trong chiều ngày 13/10.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Tất cả lãnh đạo, cán bộ từ tỉnh đến cơ sở (trừ các đồng chí đại biểu và các bộ phận phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX) trực tiếp xuống tận địa bàn hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Về các biện pháp phòng, chống mưa bão: Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống mưa bão theo các công điện của Trung ương, của tỉnh. Yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm túc, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống mưa bão tại địa phương, đơn vị mình.

Các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống bão tại địa bàn phụ trách.

Yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc công điện, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thùy Như